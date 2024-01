Kumpula-Natri neuvottelee mikromuovisaasteen estämistä koskevaa lainsäädäntöä

-EU:ssa pääsi vuonna 2019 ympäristöön 52 – 184 000 tonnia muovipellettejä. Ne eivät hajoa eikä niitä voida poistaa luonnosta. Sen sijaan ne kerääntyvät eläimiin, sekä ihmisiin ruoan kautta. Siksi pidän lainsäädännön etenemistä todella tärkeänä” europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (SDP) toteaa.

Kumpula-Natri toimii tällä hetkellä parlamentin teollisuusvaliokunnassa muovipellettien hävikin estämiseen tähtäävän lainsäädännön varjoraportoijana. Muovipelletit nousivat akuutisti esiin, kun Pohjois-Espanjan ja Portugalin vesillä tapahtui viime viikolla onnettomuus, jonka johdosta rahtilaivasta putosi miljoonia muovipellettejä mereen aiheuttaen vakavaa ympäristövahinkoa. Parlamentti keskusteli aiheesta täysistunnossa torstaina.

Tulevan lainsäädännön avulla on tarkoitus varmistaa, että kaikki muovipellettejä EU:ssa käsittelevät toimijat toteuttavat tarvittavat varotoimenpiteet ja noudattavat huolellisuutta. Kyseessä on merkittävä uudistus, sillä sen odotetaan vähentävän pellettien joutumista luontoon jopa 74 prosenttia. EU:n laajuinen lainsäädäntö varmistaa, että kaikkia eurooppalaisia toimijoita kohdellaan tasapuolisesti.

Tuleva lainsäädäntö tulee vähentämään erityisesti vesistöihin kohdistuvia ympäristöhaittoja. Suomen ja Itämeren kannalta uudistus on erittäin tervetullut. Tällä hetkellä emme edes ole kartoittaneet muovipellettien käsittelyä Suomessa. Ympäristöhaittoja on vähennettävä, mikäli haluamme että luontomme ja vesistömme pysyvät terveinä tulevaisuudessakin. Kyse on paitsi ympäristön-, myös ihmisten terveyden suojelusta,” Kumpula-Natri päättää.