Uusi Apollo Sports -hotelli Gran Canarialle!

Apollo Sports –hotellien valikoimaan kuuluvat Playitas Resort sekä Powered by Playitas -hotellit Rodoksella ja Sivotassa. Apollo Sports onkin kasvanut Euroopan johtavaksi treenilomien matkanjärjestäjäksi.

Uusin tulokkaamme sijaitsee Bahia Felizissä korkealla kukkulalla, ja hotellista löytyy huippuluokan puitteet aktiiviselle lomalle. Hotellissa tehdään peruskorjaus, joka valmistuu lokakuussa.

- Monte Felizistä tulee todellinen treenikeidas, joka sopii kaikille liikunnan ja lomailun ystäville. Hotelli sopii niin aktiivisille perheille, arkiliikkujille kuin huippu-urheilijoillekin. "Olemme suunnitelleet jokaisen yksityiskohdan niin, että kaikkien intohimo kuntoiluun ja hyvinvointiin voi kukoistaa", sanoo Apollo Sportsista vastaava Daniel Giray.

Monte Felizin treenimahdollisuudet

Monte Felizin on kehittänyt Apollo Sports, ja hotellin tilat on rakennettu kaiken tasoisia kuntoilijoita ja huippu-urheilijoita varten. Hotellissa on tarjolla erilaisia koulutettujen ohjaajien vetämiä ryhmäliikuntatunteja, kuten toiminnallista harjoittelua, joogaa, tanssia, kardio-treenejä ja paljon muuta. Hotellissa on hiljattain rakennettu kuntosali, joka on varustettu Ruotsin olympiakomitean olympiaharjoittelustandardeja koskevien vaatimusten mukaisesti, sekä crossfit-harjoitteluun mukautettu ulkokuntosali.

Hotelli tarjoaa näin ollen kattavan valikoiman erilaisia treenimahdollisuuksia, kuten esimerkiksi:

Vastarakennettu kuntosali, joka on varustettu Ruotsin olympiakomitean olympiaharjoittelustandardien mukaisesti.

WOD Box crossfit- ja toiminnalliseen treeniin.

Ohjatut ryhmäliikuntatunnit.

Padel- ja tenniskenttiä, mahdollisuus valmennukseen sekä ryhmäpeleihin.

Pyöräilykeskus, jossa on tarjolla pyörien vuokrausta ja opastettuja retkiä erittäin pyöräily-ystävällisellä Gran Canarialla.

Triathlon – loistavat puitteet uintiin, pyöräilyyn ja juoksuun sekä voimaharjoitteluun ja palautumiseen.

Sports Inclusive – suurin osa treenimahdollisuuksista sisältyy hintaan

Playitas/Powered By Playitas –sporttihotelleissa iso osa aktiviteeteista sisältyy matkan hintaan. Niin sanottu Sports Inclusive –konsepti koskee myös Monte Feliziä. Voit siis huoletta kokeilla uusia lajeja ja nauttia liikunnan ilosta ilman lisäkustannuksia.

Monte Feliz pyrkii myös tarjoamaan paikallisesti ja ekologiseesti tuotettua terveellistä ruokaa. Hiljattain rakennetussa ravintolassa tarjoillaan aamiais- ja illallisbuffet, ja aamiaisen tai puolihoidon voi varata etukäteen. Hotellissa on myös sporttibaari, jossa voit rentoutua treenien jälkeen.