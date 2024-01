Oulun yliopiston englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin yli 21 000 hakemusta

6G-tutkimuksen johtajalle, professori Matti Latva-aholle merkittävä IEEE Fellow -arvonimi 11.1.2024 07:17:00 EET | Tiedote

Oulun yliopiston professori Matti Latva-aho on saanut merkittävän kansainvälisen huomionosoituksen. Maailman johtava teknologiaa edistävä ammatillinen järjestö IEEE on myöntänyt hänelle IEEE Fellow-arvonimen tämän vuoden alusta. Se myönnetään henkilölle, jolla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti.