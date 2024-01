Kuntarekryn vuosi: Julkisen sektorin osaaja- ja työpaikkatilanne vuonna 2023

Hakemusten määrä kasvoi selvästi

Kuntarekryssä julkaistiin vuoden 2023 aikana yhteensä lähes 100 000 avointa työpaikkaa. Lukemat ovat hieman alle edellisvuoden lukujen. Laskua oli noin 3,5 %. Hakemuksia näihin tehtäviin jätettiin puolestaan edellisvuotta enemmän, yhteensä 590 877 kappaletta. Kasvua oli lähes 20 %. Avoimia työpaikkoja on ollut jatkuvasti auki yli 3000, enimmillään jopa yli 7000.

Kuntarekry tarjoaa mahdollisuuden myös sijaisten hakemiseen ja lyhytaikaisten sijaisuuksien hallintaan. Keikkatyöhakemusten määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Sijaisrekisterin kautta työnantajat tekivät sijaishakuja yhteensä 211 370 kappaletta. Täytettyjä sijaisuuksia kertyi 129 332 kappaletta vuonna 2023 ja nämä sisälsivät 691 102 työvuoroa. Sijaisuuksia tarjotaan Kuntarekryn kautta viikoittain yli 4 000 kappaletta.

Hyvinvointialueet rekrytoivat eniten

Hyvinvointialueet näkyvät uusina julkisen sektorin organisaatioina tilastoissa. Isoina organisaatioina hyvinvointialueet rekrytoivat myös aktiivisesti. Eniten hyvinvointialueista rekrytoi Kuntarekryn tilastojen valossa Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Puolestaan kaupungeista vuonna 2023 eniten rekrytoi Espoon kaupunki, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Lahden kaupunki.

Rekrytointien määrissä pientä laskua

Rekrytointien määrä oli laskussa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla sekä teknisellä alalla verrattuna vuoteen 2022. Terveydenhuoltoalan hakemusten määrissä oli laskua 2,5 %, mutta puolestaan sosiaalialan hakemuksissa nousua lähes 5 %. Hakemuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla oli keskimäärin 3,2 kappaletta per työpaikka. Teknisen alan hakemusten määrissä oli 36 % nousua edelliseen vuoteen nähden.

Opetus- ja kulttuurialan rekrytoinneissa oli maltillista kasvua. Työpaikkoja oli avoinna kaiken kaikkiaan 28 417 kappaletta. Kasvua oli reilu 3 % edellisvuoteen verrattuna. Hakemusten määrä oli 197 072 kappaletta, joka oli 16 % enemmän, kuin vuonna 2022.

Hallinto- ja toimistotyön puolella työpaikkoja oli avoinna 6350 kappaletta. Alan tehtävät vaihtelevat johtotason tehtävistä erilaisiin projektityöntekijöihin sekä viestinnän ja HR-puolen tehtäviin. Nousua työpaikkojen määrissä oli hieman yli 2 %. Perinteisesti hallinto- ja toimistotyön tehtäviin on ollut suurin määrä hakijoita, niin myös vuonna 2023. Hakemusten määrissä oli nousua lähes 50 % verrattuna vuoteen 2022. Hakemuksia per tehtävä oli 16 kappaletta, eli yli viisinkertainen määrä verrattuna terveydenhuoltoalan hakemusten määrään.

Hakemusten määrä laskenut suhteessa avoimiin työpaikkoihin

Tarkasteltaessa työpaikkojen ja hakemusten määriä vuosien 2016–2023 aikana on hakemusten määrä laskenut joka vuosi suhteessa työpaikkojen määrään. Vuonna 2016 hakemuksia oli keskimäärin 12 per avoin työpaikka. Vuonna 2023 hakemusten määrä oli laskenut kuuteen per avoin työpaikka. Luvut heijastelevat julkisen sektorin osaajapulan tilaa. Erityisiä haasteita on viime vuosien aikana ollut erityisesti sosiaali- ja terveydenalan työpaikoissa sekä varhaiskasvatuksen puolella.