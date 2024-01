Kohtaamispaikka Kupla vahvistaa keskustelukulttuuria ja tarjoaa näyttelyitä

Kohtaamispaikka Kuplassa museo esittää kysymyksiä, pohtii ja ihmettelee viestinnän hurjaa muutosta. Lisäksi Kuplassa pohditaan digitalisaation mukanaan tuomia asioita, esimerkiksi palvelujen sähköistymistä, tekoälyä, pelikulttuurin ilmiöitä ja demokratian merkitystä.

Kohtaamispaikka Kuplassa järjestetään sekä kaikille avoimia että luottamuksellisia keskusteluja. Näissä on käytössä Sitrassa kehitetty Erätauko-menetelmä, joka on tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Kupla on kaikille avoin tila museokeskus Vapriikin aukioloaikoina. Kuplassa voi levähtää ja pysähtyä pohtimaan kokemaansa. Kuplassa on tarjolla erilaisia pelejä, keskustelukortteja ja lukemista. Kuplan suunnittelussa on huomioitu esteettömyys ja saavutettavuus, mikä lisää kaikkien mahdollisuutta osallistua.

Kohtaamispaikka Kupla on osa Postimuseon ja Tampereen historiallisten museoiden uutta, yhteistä valtakunnallista vastuumuseotehtävää, jonka erityisalana on viestintä, peli, posti ja digitaalinen elämä.

Kantaaottavia näyttelyitä

Kohtaamispaikka Kuplan näyttelyt ovat kantaaottavia ja pohtivat viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän ilmiöitä eri näkökulmista. Ensimmäinen näyttely Hyvä ihminen – miksi holokausti koskee meitäkin? (2.2.–26.5.2024) kertoo, miksi suomalaisesta olutravintolasta tuli Berliinissä vuonna 2019 antifasistien kohde, ja miten kieli ja viestintä muokkaavat poliittista ilmapiiriä. Kesänäyttelynä on Hillittömät underground-sarjakuvat (30.5.–25.8.2024).

Avajaispäivän ohjelmaa

Kohtaamispaikka Kuplan avajaispäivänä perjantaina 2. helmikuuta on ohjattua ja omatoimista ohjelmaa, kuten Kohtaamispajoja ja Miten viestit? -paja. Paikalla on museolaisia kertomassa tilasta. Sisältyy Vapriikin pääsymaksuun. Museo on auki kello 10–18, ilmaistunnit klo 15–18.

Kohtaamispaikka Kupla sijaitsee Postimuseon toisessa kerroksessa museokeskus Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5, Tampere.