Yhä useampi huolestunut työtilanteestaan

Marraskuussa ansiopäivärahan saajien määrä nousi reilusti edellisvuoteen verrattuna 7.12.2023 09:45:00 EET | Tiedote

A-kassan ansiopäivärahan saajien määrä on jatkanut nousua heinäkuusta lähtien ja vuoden loppua kohden nousu on vielä jyrkentynyt. Marraskuussa ansiopäivärahaa sai 23 739 jäsentä, mikä on 11,8 % enemmän kuin lokakuussa ja jopa 38,8 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.