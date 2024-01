U17-poikien EM-jatkokarsintojen otteluohjelma julkaistu

U17-pojat (2007 ja myöhemmin syntyneet) pelaa maaliskuun EM-jatkokarsintaottelunsa Vantaalla Myyrmäen jalkapallostadionilla. Suomi isännöi karsintaturnausta, jossa Minihuuhkajat kohtaa Belgian, Italian sekä Hollannin – lohkovoittajat (8) sekä seitsemän parasta lohkokakkosta etenevät Kyproksella järjestettävään EM-lopputurnaukseen.



Suomi avaa karsinnat Belgiaa vastaan 20. maaliskuuta. Minihuuhkajat kohtaa Hollannin 23. maaliskuuta ja päättää karsinnat Italiaa vastaan 26. maaliskuuta. Suomi valmistautuu karsintoihin pelaamalla tuplamaaottelut Portugalia ja Islantia vastaan.



– Keskitymme nyt ensi viikon Portugali-otteluihin – Portugali pelaa aika samalla tavalla kuin Belgia ja Hollanti, joten pelit valmistavat meitä hyvin tulevaan. Emme saa Portugaliin Italiassa pelaavia kenttäpelaajiamme, joka tuo omat haasteensa valmistautumiseemme. Olemme seuranneet sivusilmällä karsintavastustajiemme valmistautumista, mutta keskittymisemme on ollut pitkälti omassa pelissämme, päävalmentaja Erkka V. Lehtola avaa.



Minihuuhkajat isännöi viime kesänä avointa PM-turnausta, jossa nähtiin komeita yleisömääriä – Israelia vastaan pelattu ottelu keräsi Lappeenrannan Kimpisen Stadionille yli 2 000 katsojaa. Lehtola toivoo, että joukkue saa myös Vantaalla yleisön täyden tuen.



– Olin tosi iloinen siitä, että isot yleisömäärät toivat meille paljon säpinää ja fiilistä. Nuoret pelaajat saattavat usein jännittää, kun katsojia on enemmän, mutta meidän pojissamme jännitys ei näkynyt kentällä. Maaliskuussa saamme vieraita Euroopan kirkkaimmalta huipulta – karsinnat ovat meille mahtava mahdollisuus, ja samalla se on yleisölle hieno mahdollisuus nähdä tulevia huippupelaajia, Lehtola toteaa.



– Yleisö nostattaa fiilistä kentällä. PM-turnauksessa oli kiva pelata, kun yleisöä oli niin paljon – se tuo pelaamiseen tietynlaista lisämotivaatiota. Toivottavasti mahdollisimman moni kannattaja pääsee paikalle karsintoihin ja pitää katsomossa kovaa ääntä, kapteeni Matias Siltanen lisää.



EM-jatkokarsintojen otteluohjelma:



20.3. klo 13:00 Hollanti – Italia, Myyrmäen jalkapallostadion (Vantaa)

20.3. klo 18:30 Suomi – Belgia, Myyrmäen jalkapallostadion



23.3. klo 13:00 Belgia – Italia, Myyrmäen jalkapallostadion

23.3. klo 18:30 Hollanti – Suomi, Myyrmäen jalkapallostadion



26.3. klo 13:00 Italia – Suomi, Myyrmäen jalkapallostadion

26.3. klo 13:00 Belgia – Hollanti, Mustapekka Areena (Helsinki)



Suomen kaikki ottelut näkyvät suorana ja selostettuna Palloliiton YouTube-kanavalla. EM-jatkokarsintojen lipunmyynnistä tiedotetaan myöhemmin.