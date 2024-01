Kerabit Kattoelementit sai tunnustusta esimerkillisenä eteläpohjalaisena työnantajana

Kerabit Kattoelementit valmistaa nimensä mukaisesti puisia kattoelementtejä Seinäjoen Ylistarossa. Yritys on jo vuodesta 2018 työllistänyt maahanmuuttajia.

”Olemme erittäin ylpeitä ja onnellisia saamastamme tunnustuksesta”, toimitusjohtaja Arja Suomalainen hymyilee. ”Tilanne on molemminpuolinen win-win. Täällä Etelä-Pohjanmaalla on pulaa työvoimasta ja maahanmuuttajilla työn saaminen on vaikeampaa. Ensimmäiset maahanmuuttajat tulivat meille töihin 2018. Silloin toimipisteemme sijaitsi Kauhavalla suuren vastaanottokeskuksen vieressä. Yhteistyö vastaanottokeskuksen johtajan kanssa tuotti hedelmää ja saimme neljä hyvää irakilaista työntekijää, joista yksi on vieläkin meillä töissä”, Suomalainen jatkaa.

Ukrainan sota herätti auttamishalun

Kun Ukrainan sota alkoi pari vuotta sitten, heräsi Kerabit Kattoelementtien johdon ja koko henkilökunnan keskuudessa halu auttaa. ”Lapualla on suuri ukrainalaisyhteisö ja minulla oli sinne kontakti”, kertoo operatiivinen johtaja Mikko Haapoja. ”Palkkasimme yhteisöstä kymmenkunta työntekijää. Opettelin venäjän kielen ja yhdessä muun henkilöstön kanssa autoimme ukrainalaiset alkuun. Henkilöstömme on suhtautunut erittäin positiivisesti maahanmuuttotaustaisiin työkavereihin ja heitä kohdellaan yrityksessämme tasa-arvoisesti suomalaisten työntekijöiden kanssa”, Haapoja lisää.

Monenlaista apua

Vasta maahan tulleina uudet työntekijät tarvitsevat paljon apua. ”Olemme auttaneet uusia työntekijöitämme parhaamme mukaan myös erilaisissa käytännön asioissa pankkitilien ja verokorttien hankkimisesta asuntojen kalustamiseen”, Arja Suomalainen mainitsee. Sekä maahanmuuttajat että Kerabit Kattoelementit ovat saaneet hyvää apua myös TE-keskuksissa työskenteleviltä maahanmuuttokoordinaattoreilta muun muassa työ- ja oleskelulupiin liittyen.

Työyhteisön kehittäminen on Kerabitilla keskiössä

Konsernijohtaja Esa Mäki onnittelee lämpimästi Kerabit Kattoelementtejä. ”Olemme erittäin ylpeitä Kattoelementeillä tehdystä hyvästä työstä”, Esa Mäki hymyilee. ”Työyhteisön kehittäminen on meille erittäin tärkeä asia ja tämän kaltaiset tunnustukset osoittavat, että olemme oikealla tiellä”.