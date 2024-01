Kaupunkiliikenne asentaa opasteita pikaratikan risteyksiin

Syksyllä aloittaneen uuden pikaratikan liikenneympäristö on osoittautunut osalle autoilijoista haastavaksi erityisesti muutamilla risteysalueilla. Lisäksi luminen talvi on vaikeuttanut rata-alueen havaitsemista. Pikaratikan kiskoille on ajanut liikennöinnin alkamisen jälkeen lukuisia autoilijoita, joista osa on jäänyt kiinni kiskoalueelle.