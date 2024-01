Ensimmäinen Taidevaltakunta-biennaalinäyttely esittelee 31 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää Hämeenlinnan taidemuseossa kesällä 2024

Näyttelyyn valitut taiteilijat ja taiteilijaryhmät ovat: Liina Aalto-Setälä, Tuuli Autio, Lotta Blomberg, Pirjetta Brander ja Janne Laine, Taija Goldblatt, Sirpa Haapaoja, Outimaija Hakala, Mollu Heino, Anni Honkajuuri, Heli Huotala, Sofi Häkkinen, Johanna Ilvessalo, Mari Järventausta-Lindertz, Sanna Kannisto, Marko Lampisuo, Jussi Lautu, Leena Lehti, Laura Lilja, Tuomas Linna, Juhana Moisander, Mäki-Nevala–Mottisenkangas, Jussi Nykänen, Hanna Oinonen, Harri Pälviranta, Johanna Rotko, J. Saari, Noora Schroderus, Sauli Suomela, Anssi Taulu, Noora-Maija Tokee ja Kimmo Ylönen.

Ensimmäinen Taidevaltakunta-biennaalinäyttely Hämeenlinnan taidemuseossa 14.6.–8.9.2024

Hämeenlinnan taidemuseon molemmat näyttelyrakennukset valtaava ensimmäinen Taidevaltakunta-biennaalinäyttely tutkii miltä tulevaisuuden Taidevaltakunta näyttää taiteilijoiden silmin. Biennaalinäyttelyssä luonnon ja ihmisen dialogissa kuullaan huomisen ääni. Taiteilijoiden tarjoamat tulevaisuudet kulkevat dystopiasta toivoon. Mukaan valikoituneissa teoksissa käsitellään muun muassa ihmisen ja ympäristön suhdetta sekä taiteen merkitystä maapalloa ravistelevien kriisien keskellä.

Engel-rakennuksen kokonaisuus käsittelee ihmistä osana luontoa ja tämän samankaltaisuutta suhteessa muihin elollisiin. Lohrmann-rakennuksen teokset purkavat muun muassa ihmisen aiheuttamien ympäristökriisien tuomia muutoksia sekä ihmisen katsetta luontoon ja pohtivat vallan jakamista uudelleen. Muutoksen eteen toimimiseen herätteleminen onkin teemana monissa teoksissa: luonnonvarojen kulutusjuhlat on juhlittu, ja on aika toimia.

Teoksista osan toteutus alkaa jo ennen biennaalinäyttelyn avautumista kevään 2024 aikana. Esimerkiksi kuvataiteilija Kimmo Ylösen Valtakunnan askelmitta on kävellen toteutettava tutkimusmatka Taidevaltakunnan alueella. Kyseessä on ensimmäisen Taidevaltakunta-biennaalin avautumista edeltävä pitkä performanssi ja yhteisötaiteellinen jalkautuminen, joka käynnistyy loppukeväällä noin kuukausi ennen Taidevaltakunta-biennaalinäyttelyn avautumista. Kimmo Ylönen kävelee kolmion Taidevaltakunnan alueella: Hämeenlinnasta Tampereelle, Tampereelta Lahteen ja Lahdesta takaisin Hämeenlinnaan. Valtakunnan askelmitta -teoksen tavoitteena on hahmottaa Taidevaltakunnan tulevaisuutta poimimalla viitteitä sen historiasta ja nykyhetkestä. Ylönen kirjoittaa, piirtää ja kuvaa kävelymatkan aikana, jonka suunniteltu pituus on 360 kilometriä ja kesto 26 päivää. Yleisö pääsee seuraamaan Valtakunnan askelmitta -teoksen toteutumista esimerkiksi @taidevaltakunta -Instagram-tilillä.

Kuvataiteilija Sofi Häkkisen I Want to Believe (You) -teoksen toteutus käynnistyy biennaalin taiteilijanimien julkistuksen yhteydessä. Häkkinen kutsuu meidät kaikki vastaamaan teokseensa liittyvään kyselyyn, joka avautuu perjantaina 19.1.2024. Taiteilija käsittelee kerättyä aineistoa ja vastauksia pseudotieteellisessä julkaisussa, jonka yleisö voi ottaa luettavaksi biennaalinäyttelystä ensi kesänä lehtiautomaattia matkivasta veistosinstallaatiosta.

I Want to Believe (You) on digitaalinen performanssi, veistos ja julkaisu, jonka polttoainetta ovat vastaukset internetissä levitettävään kyselylomakkeeseen. Teos on kommentti yhteiskunnastamme, joka piiloutuu dataan, tilastoihin ja kaavioihin, sekä datan lähes pakkomielteiseen keräämiseen, jäsentämiseen, myymiseen ja kalasteluun. Pohjimmiltaan tilastot ja taide pyrkivät molemmat selittämään ihmisyyttä, tekemään siitä omalla tavallaan ymmärrettävämpää. Kyselyn verkkolomake löytyy osoitteesta: https://sofihakkinen.com/i-want-to-believe-you/ Kyselyyn vastataan anonyymisti.

Taiteilija- ja teosvalinnat

Ensimmäisen Taidevaltakunta-biennaalinäyttelyn taiteilija- ja teoshaku toteutettiin keväällä 2023. Hakuun kutsuttiin osallistumaan Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan alueisiin sitoutuneet taiteilijat. Taiteilija- ja teosvalinnoista vastasi ensimmäistä hakua varten koottu valintaraati. Siihen osallistui Taidevaltakunnan taustamuseoiden edustajien lisäksi viisi ulkopuolista asiantuntijajäsentä, jotka valittiin mukaan raatiin avoimen haun kautta.

Pyysimme taiteilija- ja teoshaussa kuvataiteilijoita pohtimaan, millainen on maailmamme vuonna 2050. Samalla toivoimme näkyjä ja näkökulmia siihen, millainen on tulevaisuuden Taidevaltakunta, jossa taiteella on valta. Valintaraati ilahtui siitä, että dystooppisten näkymien rinnalla hakemuksissa eli myös usko ja toivo paremmasta tulevaisuudesta. Valintaraati koki, että hakemuksista heijastui taiteilijoiden usko taiteen valtaan, sekä heidän aktiivinen halunsa vaikuttaa esimerkiksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Museovirasto ja Alfred Kordelinin säätiö tukevat Taidevaltakunta-biennaalinäyttelyä.

Lehdistökuvat:



Lehdistötunnus: 20Lohrmann22