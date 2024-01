STTK: Työmarkkinamallin on edistettävä palkkatasa-arvoa

STTK: Työehtosopimusneuvotteluiden tueksi tarvitaan yhteinen talouden tilannekuva 14.12.2023 10:33:09 EET | Tiedote

Hallitus ja elinkeinoelämä ajavat Suomeen niin sanottua Ruotsin työmarkkinamallia. - STTK:n kanta on, että työmarkkinamallista ei pidä säätää lailla. Sen sijaan pohjoismaiseen tapaan työmarkkinaosapuolten on pyrittävä löytämään yhteinen näkemys järjestelmän perusrakenteesta. On työmarkkinamalli mikä tahansa, siinä on jatkossakin säilyttävä edellytykset toimialakohtaisten ratkaisujen ja palkkatasa-arvon edistämiseen, puheenjohtaja Antti Palola linjaa. Työehtosopimusneuvottelujen tueksi tarvitaan yhteistyöelin, jonka tehtävä on muodostaa yhteinen näkemys talouden tilannekuvaksi ja neuvottelujen pohjaksi. - Yhteistyö talouden tilannekuvan muodostamiseksi on syytä käynnistää viipymättä ilman kytkentää olemassa oleviin instituutioihin, Palola toteaa. Julkista taloutta ei hoideta eläkevaroista Tänään Helsingissä STTK:n edustajiston kokouksessa Palola valotti alkamassa olevien eläkeneuvottelujen näkymiä. - Eläkejärjestelmämme on hyvässä kunnossa, mutta aika ajoin tarvitaan huoltoa. Viimeisimm