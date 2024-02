Suomalaisyhtiöt tuottivat maailman ensimmäisen kolmiulotteista ääntä käyttävän lastenkirjasarjan: "Mitä eläimet sanovat?"

Genelec on maailman johtava äänen ammattilaisten kuten musiikintekijöiden sekä TV- ja elokuvastudioiden käyttämien äänentoistolaitteiden kehittäjä ja valmistaja. Silencio on Suomen johtava äänikirjastudio, joka on vuodesta 2007 alkaen tuottanut tuhansia suomenkielisiä äänikirjoja. Into on edelleen suomalaisessa omistuksessa oleva keskikokoinen kustantamo, joka on laajentamassa toimintaansa myös monille suurille aasialaisille ja eurooppalaisille kielialueille.

Into, Genelec ja Silencio tuottivat keväällä yhdessä "Mitä karhu sanoo?" -nimisen lastenkirjan, josta tuli maailman ensimmäinen immersiivistä ääntä hyödyntänyt lastenkirja.

Sittemmin Vuokko Hurmeen kirjoittamien "Mitä eläimet sanovat?"-kirjojen sarjassa on ilmestynyt myös kaksi muuta immersiivistä tai hiukan yksinkertaistaen sanottuna kolmiulotteista ääntä sisältävää teosta: "Mitä leijona sanoo?" ja "Mitä kissa sanoo?".

Mitä eläimet sanovat? -sarjan äänikirjat ovat nyt saatavilla suomenkielisissä ääni- ja e-kirjapalveluissa niin sanottuina binauraalisina versioina, mikä tarkoittaa sitä, että niiden kolmiulotteisesta äänimaailmasta on mahdollista nauttia kuuntelemalla ne tavallisilla kuulokkeilla – siis myös ilman vielä täydellisemmän immersiivisen kokemuksen mahdollistavaa monikanavakaiuttimen äänentoistojärjestelmää.

Immersiivisyyden ansiosta kirjojen monenlaiset eläinäänet sekä muut metsän suhinat ja rapinat synnyttävät aivan uudenlaisen äänimaailman ja kokemuksen.

Into Kustannus alkaa levittää "Mitä eläimet sanovat?" -äänikirjojen englanninkielistä versiota maailmanlaajuisesti näillä näkymin kolmen kuukauden päästä eli huhtikuussa.

Kolmiulotteisuus mullistaa äänikirjojen tuotannon

Immersiivisellä äänellä tarkoitetaan monikanavaista tilaäänimaailmaa, jossa kuulemme äänet kolmiulotteisesti samaan tapaan kuin tosielämässä tai luonnossa. Immersiivistä ääntä tuottava teknologia luo vaikutelman, että ääni tulee kaukaa tai läheltä, vasemmalta tai oikealta, tai että se liikkuu ympärillämme. Toisin sanoen immersiivinen tai binauraalinen ääni jäljittelee sitä, miten korvat vastaanottavat ääntä tosielämässä ja luo tätä kautta kolmiulotteisen, tilan kokemusta korostavan äänimaiseman.

Immersiivistä ääntä hyödynnetään jo laajalti elokuvissa, peleissä ja musiikissa, sekä enenevässä määrin myös mainonnassa.

"Äänen digitalisointiin perustuva immersiivinen ääni on ehdottomasti yksi tärkeimmistä kehitysaskelista äänen moniulotteisen tuottamisen ja toistamisen historiassa", sanoo Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian. "Immersiivisen äänen nousu tulee vaikuttamaan olennaisesti moniin eri taiteenaloihin. Se mullistaa myös äänikirjojen tuotantotavat ja niiden ihmisille tuottaman kokemuksen. Immersiiviäänen suosio tulee kasvamaan nopeasti lähitulevaisuudessa, kun ihmiset pääsevät kokemaan ääniä moniulotteisina eli sellaisina kuin he aistivat ne luonnossa."

"Immersiivisyys ei ainoastaan paranna tarinankerrontaa, vaan myös syventää kuunteluelämystä. Immersiivinen ääni on tulevaisuudessa erottamaton osa ei vain elokuvia ja musiikin kuuntelua, vaan myös äänikirjoja."

"Olemme innoissamme siitä, että saamme olla yhdessä Into Kustannuksen kanssa kehityksen eturintamassa avaamassa uudenlaisia mahdollisuuksia ihmisille ja kirjallisuudelle. Tämä on merkittävä kansainvälinen avaus ja odotamme innolla, millaisia uusia maailmoja se pian synnyttää", sanoo Siamäk Naghian.

Lisätiedot:

Essi Tapaninen, äänikirjatuottaja Into Kustannus Oy

045 678 5904

Siamäk Naghian, toimitusjohtaja, Genelec Oy

040 8347980

