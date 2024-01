Elokuvamainen trilleri maailman parhaista varkaista

17-vuotias Ross Quest on jo mestarivaras, ja erityisen taitava pakosuunnitelmien laatimisessa. Hänen suunnitelmansa paeta legendaarisesta rikollissuvustaan saa odottamattoman käänteen, kun hänen äitinsä henki joutuu uhatuksi.

Varkaiden valtias -kilpailu alkaa

Epätoivoisena Ross päättää osallistua Varkaiden valtias -kilpailuun, sarjaan vaarallisia kansainvälisiä ryöstöjä. Näissä turnajaisissa kilpakumppaneiden tappaminen ei ole tavatonta. Pääpalkintona on yksi toteutettu toive – ja se voi pelastaa Rossin äidin hengen.

Kun Ross saa tietää, että kilpailussa ovat mukana myös hänen vanha lapsuuden vihollisensa, sekä komea sujuvapuheinen poika, joka saattaa haluta varastaa hänen sydämensä, voittamisesta tulee vaikeampaa kuin hän kuvitteli.

Ketä huijata ja keneen luottaa?

Ross yrittää parhaansa mukaan pitää kiinni perheen motosta: älä luota keneenkään, jonka sukunimi ei ole Quest. Mutta kun panokset ovat näin korkeat, Rossin on päätettävä, ketä huijata ja keneen luottaa, ennen kuin aika loppuu. Vain yksi heistä voi voittaa.

“Varkaiden valtias on mestariteos! Rakastan kaikkea tässä kirjassa dramaattisista juonenkäänteistä kansainvälisiin tapahtumapaikkoihin ja hahmoihin. Kayvion Lewis on luonut nopeatempoisen ja dramaattisen tarinan, joka piti minut otteessaan alusta loppuun.”

– Natasha Bowen, kirjailija.

Kirja nyt kirjakaupoissa, sekä e- ja äänikirjapalveluissa. Kirjan on kääntänyt Jussi Kivi. Äänikirjan lukee Emma Louhivuori.

Kayvion Lewis kirjoittaa eskapistisia ja jännittäviä kirjoja nuorille aikuisille. Hän on entinen kirjastonhoitaja, joka on työskennellyt nuorten lukijoiden ja lasten kirjojen parissa kuusitoistavuotiaasta lähtien. Kun Lewis ei kirjoita, hän karkaa pakohuoneista, hyppää lentokoneista ja pakenee toisinaan vuoristoon opiskelemaan kungfua. Hän on alun perin kotoisin Louisianasta ja vierailee usein sukulaistensa luona Bahamalla. Nykyään hänet löytää New Yorkista – ainakin siihen asti, kunnes hän lähtee etsimään seuraavaa seikkailuaan.

