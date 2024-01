Arviolta puolet eurooppalaisista on pian allergikkoja – suomalainen biolääkeyritys Desentum haluaa mullistaa allergian hoidon uudenlaisilla allergiarokotteilla

Euroopan Astma- ja Allergialiiton (EFA) mukaan vuonna 2025 puolet Euroopan väestöstä on allergisia jollekin. Allerginen nuha ja astma aiheuttavat Euroopassa jo nyt vuosittain yli 100 miljoonaa poissaoloa töistä tai koulusta. Arviolta 45 % allergikoista on ilman diagnoosia ja heikosti hoidettujen allergioiden talousvaikutukset ovat valtavat, sillä ne aiheuttavat Euroopassa arviolta 55–150 miljardin euron kustannukset vuosittain esimerkiksi juuri sairauspoissaoloina ja hoitokustannuksina.

Tilastolukujen takana on satoja miljoonia ihmisiä, joiden elämää allergiat vaikeuttavat.

Allergioiden lisääntymisen taustalla uskotaan olevan ns. hygieniahypoteesi, vaikka varmuutta syntymekanismista ei ole.

– Yksinkertaisesti sanottuna elämme niin puhtaassa maailmassa, että immuunijärjestelmämme on alkanut reagoimaan ympäristön harmittomiin aineksiin samalla tavalla kuin esimerkiksi viruksiin ja bakteereihin, Desentum Oy:n toimitusjohtaja Pekka Mattila toteaa.

Desentum on suomalainen, tutkimuslähtöinen biolääkeyritys, joka kehittää rokotteita allergian siedätyshoitoon. Yhtiön tuotekehitys keskittyy erityisesti siitepöly-, ruoka-aine- ja eläinallergioiden tehokkaaseen siedätyshoitoon. Pisimmällä Desentum on koivun siitepölyn allergiarokotteen kanssa, josta on käynnistetty Kanadassa jo toinen kliininen tutkimus.

– Allergioihin ei tunneta parannuskeinoa, mutta siedätyshoidolla voidaan saavuttaa pitkäaikainen helpotus allergiaan. Käytännössä siedätyshoidon tavoitteena on uudelleenkouluttaa ihmisen immuunijärjestelmä niin, että se alkaa sietää allergeenia, Mattila summaa.

Tällä hetkellä käytössä olevat siedätyshoidot kestävät vuosia ja niissä on vakavan allergisen reaktion riski. Hoito voi vaatia esimerkiksi viikoittaisen rokotteen tai päivittäisen kielenalustabletin ottamisen vähintään kolmen vuoden ajan. Ruoka-aineallergioiden siedätys puolestaan on harvinaista ja sitä on saatavilla lähinnä kokeellisesti.

– Jopa 70 % nykyisistä siedätyshoidoista jätetään kesken, koska ne ovat niin pitkiä ja raskaita prosesseja. Meidän tavoitteenamme on lyhentää esimerkiksi siitepölyallergioiden siedätyshoitoaika 3–6 kuukauteen ja toteuttaa hoito niin, ettei se aiheuta potilaalle allergiaoireita, Mattila kertoo.

Desentum Oy:n toimitusjohtajalla Pekka Mattilalla on pitkä kokemus biotekniikan alan johtotehtävistä. Hän on toiminut mm. Mobidiag Oy:n hallituksessa ja toimii nyt esimerkiksi TILT Biotherapeutics Oy:n ja Aiforia Technologies Oyj:n hallituksissa. Mattila oli mukana perustamassa biotekniikkayritys Finnzymes Oy:tä ja työskenteli sen toimitusjohtajana 25 vuotta. Thermo Fisher Scientific osti Finnzymesin vuonna 2010. Desentum Oy

Desentum voi onnistua ensimmäisenä kehittämään rokotteen vaaralliseen maapähkinäallergiaan

Tyypillisesti allergioita hoidetaan välttämällä allergian aiheuttajaa tai oireita lievittävällä lääkityksellä. Aikuiset allergikot tottuvat jatkuvaan varovaisuuteen, mutta allergisilla lapsilla ja heidän perheillään on vaikeampaa. Joskus mikään määrä varovaisuutta ei riitä, koska ympäristöään ei voi täysin hallita.

– Esimerkiksi maapähkinäallergiasta kärsivälle voi tulla vakavia oireita jo siitä, jos joku samassa lentokoneessa oleva avaa maapähkinöitä sisältävän pussin. Tällainen vaarallinen allergia on erityisen vaikea pienille lapsille ja heidän perheilleen. Ei kolmivuotias ymmärrä, että kaverin syntymäpäiväkakussa tai juhlapöydän suklaassa saattaa olla pähkinäjauhetta, Mattila summaa.

Vaarallinen maapähkinäallergia on kaikista yleisimpiä ruoka-aineallergioita. Siitä kärsii Euroopassa ja Yhdysvalloissa yli 14 miljoonaa ihmistä. Maapähkinäallergia alkaa usein lapsuudessa ja on tyypillisesti elinikäinen, toisin kuin esimerkiksi maito- ja kananmuna-allergia, jotka väistyvät usein lapsen kasvaessa.

Desentum on ensimmäisenä maailmassa määrittänyt maapähkinäallergeenin ja IgE-vasta-aineen muodostaman immunokompleksin rakenteen sekä jättänyt siitä patenttihakemuksen. Rakenteen määrittely on välttämätön vaihe allergian hoitomuodon kehittämisessä.

– Allergeeniproteiinin ja sen IgE-vasta-aineen kiteyttäminen kestää kuukausista vuosiin. Työ on joskus jopa mahdottomalta tuntuvan vaikeaa. Kiteyttäymisen jälkeen rakennetta tutkitaan hiukkaskiihdyttimessä, jossa kiteeseen kohdistetaan röntgensäteilyä. Sironneen säteilyn perusteella määritetään proteiini-vasta-aineyhdistelmän kolmiulotteisen rakenteen. Onnistuessamme tässä ymmärsimme, miksi maapähkinäallergeeni on niin vaarallinen ja mitä allergeenin rakenteesta pitää muuttaa, ettei se laukaisisi allergikolle vaarallista reaktiota, Mattila kertoo.

Desentum panostaa nyt voimakkaasti maapähkinän hypoallergeenin viemiseen kliinisiin tutkimuksiin. Lääketieteellisin termein yhtiö on tuottanut useita Ara h 2 –hypoallergeenikandidaatteja, meneillään on nyt prekliininen evaluointi ja tavoitteena on kliinisen vaiheen aloitus vuonna 2025–2026.

– Lääkekehitys on kallista, eikä testattavaa hypoallergeenia voi vaihtaa enää sen jälkeen, kun siirrytään turvallisuus- ja toksikologiakokeisiin. Siksi prekliinisessä vaiheessa koeputkissa kannattaa testata vaikkapa 50 erilaista hypoallergeenikandidaattia. Näin voidaan varmistaa, että tutkimuksessa edetään parhaan mahdollisen hypoallergeenin kanssa, joka on turvallinen, tehokas ja massatuotantoon sopiva.

Vauhdittaakseen kansainvälistä kasvua ja tuotekehitystyötä Desentumilla on parhaillaan meneillään 12 miljoonan euron osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa. Osakeannin ensimmäisellä viikolla yhtiöön on sijoitettu jo yli 3 miljoonaa euroa.

Aiemmissa osakeanneissa yhtiöön on sijoitettu yli 17 miljoonaa euroa. Desentumin suurimpiin osakkeenomistajiin lukeutuvat mm. VTT Ventures Oy, Springvest Oyj, Musta Aukko Oy, Cascara Ventures ja Acme Investments.