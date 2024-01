Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2024 -äänestys käynnistyi – lista julki Gastro Helsinki -messuilla maaliskuussa

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2024 -listaus täyttää 20 vuotta. Viisi Tähteä -lehti käynnisti äänestyksen vuonna 2004. Kaikki listan ykkössijat ovat tähän saakka menneet helsinkiläisille ravintoloille.

Alkuvuosina kärkipaikkaa piti peräti seitsemän kautta Hans Välimäen Chez Dominique. Vuonna 2011 paras oli Farang ja 2012 ravintola Olo. Listaus oli tauolla vuodet 2013–2017.

Parhaimmaksi ravintolaksi alan ammattilaiset valitsivat 2018 ja 2019 ravintola Grönin. Vuodesta 2020 lähtien ykkönen on ollut Eero Vottosen luotsaama Palace.

Ravintola-alalla on menossa suuri muutos. Uusia paikkoja syntyy lähes ennätysvauhtia. Samalla monet joutuvat lopettamaan toimintansa kannattamattomana.

”Taloustilanteen sekä kovien koronavuosien kurituksen takia ravintola-alalla on käynnissä suuri murros. Uusia paikkoja ja konsepteja syntyy vauhdilla ja toisesta päästä ravintoloita suljetaan sekä kaatuu ns. luovan tuhon seurauksena”, Viisi Tähteä -verkkomedian päätoimittaja Eeropekka Rislakki kuvailee.

Listan 20-vuotisen historian heilahdusten perusteella voi jo odottaa, että seuraavasta listasta on tulossa kiinnostava monella tapaa.

"On jännittävä nähdä, millaiset ravintolakonseptit ja ominaisuudet puhuttelevat alan ammattilaisista koostuvaa äänestäjäkuntaa, ja miten lista ennakoi tulevaa”, Rislakki jatkaa.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2024 -äänestys päättyy sunnuntaina 18. helmikuuta, jolloin äänestyslomake sulkeutuu. Äänestysaikaa on kuukausi.

Juhlavuoden kunniaksi kutsut lähtevät yli 1500 alan ammattilaiselle

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2024 -pääyhteistyökumppani on Helsingin Messukeskus. Muina kumppaneina ovat E.Ahlström, Quandoo-pöytävarausjärjestelmä ja Wihuri Metro-tukku.

”Juhlavuoden kunniaksi tarjoamme yhä useammalle alan ammattilaiselle mahdollisuuden vaikuttaa lopputulokseen. Viime vuosina olemme kutsuneet mukaan hieman yli 1000 ihmistä. Nyt lisäämme kutsuttavien määrää vähintään puolella eli kutsun saa reilut 1500 ravintola-alan ja ruokakulttuurin ammattilaista”, Rislakki kertoo.

Viisi Tähteä haastaa erityisesti maakuntien ammattilaisia mukana äänestämään maan parhaita ravintoloita. Kutsulistalla on aiempaa enemmän ravintola- ja hotelliväkeä Helsinki, Turku, Tampere -kolmion ulkopuolelta.

Alakategoriat nostavat osaajat esille

Äänestyksessä on listauksen ohella kahdeksan eri alakategoriaa, joilla ovat omat yhteistyökumppaninsa kummiyrityksinä. Ravintoloihin liittyviä kategorioita ovat paras palvelu, paras tunnelma, paras Innovatiivinen, paras tulokas, paras viinilista ja paras olutlista.

Henkilöä voi äänestää henkilöä kahdessa kategoriassa, jotka ovat ammattilaisten ammattilainen ja paras muutoksentekijä.

Ammattilaisten ammattilaiseksi on aiempina vuosina äänestetty Pekka Terävä, Henri Alén, Tommi Tuominen ja Helena Puolakka. Kim Mikkola äänestettiin viime vuonna parhaaksi muutoksentekijäksi. Heitä ei voi enää äänestää. He ovat siirtyneet Suomen 50 Parasta Ravintolaa hall of fameen.

Maan 50 parasta ravintolaa ja sijoille 51–100 yltäneet ravintolat julkistetaan Gastro Helsinki 2024 -tapahtumassa Messukeskuksessa 13. maaliskuuta klo 13 alkaen.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen voittajat (kaikki Helsingistä)

2023 Palace

2022 Palace

2021 Palace

2020 Palace

2019 Grön

2018 Grön

2012 Olo

2011 Farang

2010 Chez Dominique

2009 Chez Dominique

2008 Chez Dominique

2007 Chez Dominique

2006 Chez Dominique

2005 Chez Dominique

2004 Chez Dominique