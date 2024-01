TAMKin ammatillisten opettajankoulutusten suosio kovassa nousussa

Ammatilliseen opettajankoulukseen jätettiin 813 ensisijaista hakemusta, mikä oli lähes 24 prosenttia viimevuotista enemmän. Opinto-ohjaajaksi saatiin 418 ensisijaista hakemusta, ja erityisopettajankoulutukseen ensisijaisia hakemuksia tuli 61. Viime vuosina missään näistä koulutuksista ei ole päästy yhtä suuriin hakijamääriin.

– On hienoa huomata, että viime vuoden nouseva suuntaus jatkuu ja laskevalta trendiltä on palattu hyviin hakijamääriin. Opettajan työ näyttäytyy kiinnostavana usein juuri silloin, kun työmarkkinoilla on haasteellisempi tilanne. Hyvät hakijamäärät kertovat myös TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun hyvästä työstä sekä toimivista yhteyksistä ammatillisen opetuksen kenttään. Meillä opitaan asioita, jotka tukevat opettajan selviytymistä hänen vaativissa työtehtävissään, kuvailee Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola.

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ohjausta toteutetaan Seinäjoella, Porissa ja Itä-Suomessa. Lisäksi valituilla on mahdollista opiskella STEM-aineiden opettajien ryhmässä. Ammatillisia opettajaopintoja voi TAMKissa suorittaa myös englanniksi tai verkossa.

Opinto-ohjaajakoulutuksen valinnat tehdään TAMKissa nyt toista kertaa valintakurssin avulla. Valintatapa mahdollistaa muun muassa sen, että koulutukseen voi tulla valituksi ilman pitkää kokemusta opetuksesta ja ohjauksesta tai aikaisempaa täydentävää koulutusta. Valintakurssiin siirtyminen nosti hakijamääriä jo vuosi sitten, mutta määrä nousi nyt entisestään. Erityisopettajakoulutuksessa on aloitettu tiivis yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa.

Seuraavan kerran ammatillisiin opettajankoulutuksiin on mahdollista hakea vuoden päästä. Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät vuoden mittaan myös opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä useita eri asteiden opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia.