Bestselleristi Holly Blackin hartaasti odotettu Ilman väki -fantasiaseikkailu vihdoin suomeksi

Teroita miekkasi. Suojele sydäntäsi.

Maailmanlaajuiseksi ilmiöksi noussut Ilman väki -sarja (The Folk of the Air) ilmestyy vihdoin suomeksi. Se on ollut maailmanlaajuinen myyntimenestys, sarjan teoksia on myyty yli 7 miljoonaa kappaletta. Sarja on noussut somesensaatioksi etenkin TikTokissa. Romantasiasarjan avausosa Julma prinssi vie keijujen valtakuntaan keskelle suuria tunteita, magian hohdetta ja hengenvaarallista hovijuonittelua.

Juden vanhemmat murhattiin hänen ollessaan lapsi ja hänet siskoineen kaapattiin keijujen valtakuntaan. Vuosikymmen on kulunut, mutta edelleenkään Jude ei tunne kuuluvansa kuolemattomien keijujen joukkoon. Keijut nimittäin halveksivat kuolevaisia, erityisesti prinssi Cardan, armottomin suurkuninkaan pojista.

Kun sisällissota uhkaa hukuttaa keijujen valtakunnan vereen, kaikki muuttuu ja Juden on laitettava henkensä alttiiksi pelastaakseen sisarensa sekä maailmansa.

Holly Black on moninkertaisesti palkittu New York Times -bestselleristi, jonka kirjoja on käännetty 32 kielelle ja sovitettu elokuvaksi. Hän asuu Yhdysvaltojen Uudessa-Englannissa miehensä ja poikansa kanssa talossa, jossa on salainen kirjasto.

Kirjan on suomentanut Suvi Kauppila ja se ilmestyy myös e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Alma-Ruut Karjalainen.

Lisätietoja: blackholly.com