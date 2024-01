Talvi taittuu kevääksi mukavammin Otavan kansainvälisten seikkailu- ja jännityskirjojen parissa

Laure Van Rensburg: Kiltti tytär (Otava)

Abigail on asunut pienestä pitäen eteläcarolinalaisen uskonnollisen yhdyskunnan suojissa, kaukana modernin maailman turmiosta. Hän on kiltti, kuuliainen tytär, perinteisiä arvoja kunnioittavan yhteisönsä arvokas jäsen. Jotain kammottavaa on nyt kuitenkin tapahtunut. Abigailin vanhemmat kuolivat juuri tulipalossa. Onnettomuushan se oli, mutta miksei hän muista tulipaloa edeltäneistä tapahtumista mitään? Mitä ovat hänen mieleensä pulpahtelevat satunnaiset, kauhistuttavat välähdykset? Vaaniiko suurin uhka ulkopuolella - vai sittenkin yhteisön muurien sisällä?

Ilmestyy 25.1.

Conn Iggulden: Imperiumin puolustaja (Otava)

Joskus ainoa tapa saavuttaa kestävä rauha on käydä sotaa. Historiallisen seikkailun mestarin vetävässä eepoksessa Perikles taistelee turvatakseen Ateenan imperiumin kohtalon. Sparta, Ateenan legendaarinen kilpailija, on polvillaan äkillisen käänteen seurauksena. Heikon vastustajan voima ei ole kuitenkaan sammunut, ja pian häikäilemätön nuorukainen astuu esiin ohjatakseen spartalaiset takaisin suuruuteen. Taistelun rummut lähestyvät Ateenaa ja sen johtajaa, Periklestä. Voiko hän nousta jälleen voittoon - vai romahtaako maailman mahtavin imperiumi hänen jalkoihinsa? Imperiumin puolustaja jatkaa ylistettyä Ateenalaiset-sarjaa.

Ilmestyy 15.2.

Katrine Engberg: Kunnes aika koittaa (Otava)

Liv Jensen joutuu jättämään työnsä Aalborgin poliisissa ja palaa kotiseudulle Kööpenhaminaan. Hän muuttaa asumaan vuokralle suuresta surusta toipuvan isän ja tyttären luo ja päätyy virallisten töiden sijasta auttamaan tuttua poliisipäällikköä erään vanhan murhan selvityksessä. Mutta pian tapahtuu toinen murha. Äkkiä Liv on keskellä rikosten verkkoa, joka ulottuu niin Jyllannin juutalaisten kohtaloon toisen maailmansodan aikana kuin myös Liville kellarikerrosta vuokraavan isän ja tyttären elämään. Livin on tehtävä kaikkensa, jotta syyllinen selviää ja syyttömien maine puhdistetaan.

Ilmestyy 21.3.

PDF-vedokset, arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi