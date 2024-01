Vuoden Allergiatunnus -tuote valittiin ensimmäistä kertaa – voittaja TECcare Protectin alkoholiton käsien desinfiointivaahto

Vuonna 2023 järjestetyssä äänestyksessä kuluttajat ja ammattilaiset saivat äänestää mielestään parasta allergianäkökulman omaavaa tuotetta. Ylivoimaiseksi voittajaksi nousi TECcare Protectin alkoholiton käsien desinfiointivaahto, joka sai 43 prosenttia annetusta 3064 äänestä. Hajusteeton desinfiointivaahto ei ärsytä eikä kuivata herkkääkään ihoa. TECcare Protectin lisäksi eniten ääniä annettiin Dermosil, LV ja Lumme -tuotemerkeille. Kaiken kaikkiaan ääniä annettiin 45 eri Allergiatunnus-tuotemerkille.

Jatkossa Vuoden Allergiatunnus -tuotteen äänestys järjestetään vuosittain ja äänestysaika julkistetaan valtakunnallisen Allergiaviikon aikaan. Vuoden 2024 äänestys alkaa 18.3. ja päättyy 31.5. Vuoden Allergiatunnustuote -äänestys on tärkeä mahdollisuus kuluttajille nostaa terveysvastuullisten tuotteiden roolia arjessa.

Allergiatunnus on merkki kuluttajille, että tuote ei ärsytä

Allergiatunnus perustettiin vuonna 1996 kuluttajien pyynnöstä, jotta markkinoille saataisiin paremmin siedettyjä tuotteita, jotka eivät sisältäisi herkistäviä tai ärsyttäviä ainesosia. Lisäksi kuluttajat ovat kokeneet haastavaksi erottaa teknisten laitteiden markkinointitekstien perusteella, mikä laite, kuten ilmanpuhdistin tai imuri, oikeasti täyttää tarkat allergiakriteerit puhdistustehon suhteen.

Allergiatunnuksen saaneita tuotteita on noin 700. Maailman geopoliittisen tilanteen vuoksi monia tuotteita on muutettu viimeisten vuosien aikana. Tuotteita on hylätty, koska valmistajat ovat joustaneet terveysvastuullisuudesta ja korvanneet aiemmin hyvin siedettyjä kemikaaleja superallergeeneilla tai lisänneet hajusteita.

Allergiatunnusta ei voi ostaa

Allergiatunnuskäsittelyssä tutkitaan aina tuotteiden aineet ja pitoisuudet, sillä osa kemikaaleista on hyvin siedettyjä, kun koostumuksen pitoisuudet ovat pieniä ja puhtaita. Allergiatunnus ei ole ostettavissa, eivätkä kansainväliset allergiamerkit vastaa sitä. Kriteerit ja käsittelymenetelmät ovat Suomessa puolueettoman terveysjärjestön ja asiantuntijoiden laatimia ja perustuvat aina lääketieteellisiin tilastoihin.

Allergiatunnuksen käyttöoikeuden myöntäminen on Allergia-, iho- ja astmaliiton edunvalvontatyötä. Tavoitteena on kannustaa teollisuutta valmistamaan terveysvastuullisia tuotteita, joilta kuluttajat voivat käyttää jokapäiväisesti ja pitkäaikaisesti. Eniten allergiakriteerit täyttäviä tuotteita on ihonhoidon ja pyykinpesun tuoteryhmissä.