Majasaaren jätekeskuksen toiminta on edelleen ympäristöluvan vastaista jäte- ja suotovesien käsittelyn osalta - Kainuun ELY-keskus korottaa uhkasakon määrää

Kainuun jätehuollon kuntayhtymällä on Kajaanissa Majasaaren jätekeskus. Siellä otetaan vastaan, käsitellään, hyödynnetään ja loppusijoitetaan kaatopaikalle jäsenkuntien vastuulla olevia jätteitä. Osa jätteistä siirtokuormataan eteenpäin toimitettavaksi. Alueella on käsittelytoimintojen lisäksi suljettuja kaatopaikan jätetäyttöjä. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat kaikki Kainuun kunnat ja Vaala.

Kainuun ELY-keskus valvoo Majasaaren jätekeskuksen voimassa olevaa ympäristölupaa. ELY-keskus antoi keväällä 2019 Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle huomautuksen Majasaaren jätekeskuksen jäte- ja suotovesien päästöraja-arvojen ylittymisestä. Samassa yhteydessä kuntayhtymää kehotettiin huolehtimaan jätevesien käsittely ympäristöluvan mukaiseksi.

Jätevesien käsittely ei edennyt ympäristöluvan mukaiselle tasolle määräaikaan mennessä. Tämän vuoksi Kainuun ELY-keskus antoi hallintopakkopäätöksen elokuussa 2019, jolla se asetti 40 000 euron uhkasakon peruserän ja juoksevan 10 000 euron uhkasakon kutakin kuutta kuukautta kohti. Uhkasakon tarkoituksena oli toimia valvonnan tehosteena, ja aikaansaada Majasaaren jätekeskuksen jäte- ja suotovesien käsittely ympäristöluvan mukaiseksi.

Majasaaren jätekeskuksen jätevedet voidaan ympäristöluvan mukaan johtaa viemärissä Kajaanin kaupungin Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle tai puhdistaa paikallisesti Majasaaren jätekeskuksessa. Kuntayhtymä on toistaiseksi käsitellyt jätevedet jätekeskuksen omalla puhdistamolla Majasaaressa. Oma puhdistamo ei ole täyttänyt ympäristöluvan lupaehtoja. Ympäristöluvassa on määrätty jäte- ja suotovesien puhdistamiselle vaatimukset biologisen hapenkulutuksen, fosforin, typen ja kiintoaineen osalta sekä asetettu tavoite ammoniumtypen osalta.

Vuonna 2019 annetun hallintopakkopäätöksen ja asetetun uhkasakon myötä jätevesien käsittelyä ei oltu saatettu ympäristöluvan mukaiseksi. Tämän vuoksi asetettua uhkasakkoa on tuomittu valtiolle maksuun tähän mennessä yhteensä 80 000 euroa. Koska hallintopakkopäätös ei ole tuottanut tavoiteltua tulosta eli jäte- ja suotovesien käsittelyn saattamista ympäristöluvan edellyttämälle tasolle, on ELY-keskus päätynyt korottamaan uhkasakkoa.

Hallintopakkopäätös: Kuntayhtymälle on asetettu uusi hallintopakkopäätös 3.1.2024 (ely-kieskus.fi)

Hallintopakkopäätöksessä on määrätty kuntayhtymä saattamaan Majasaaren jätteiden käsittelylaitoksen jätevesien käsittely ympäristöluvan mukaiseen tilaan 30.6.2024 mennessä. Asetetun uhkasakon peruserä on 50 000 euroa ja lisäerä 30 000 euroa 1.7.2024 alkaen kutakin kuutta kuukautta kohti. Pitkittyneen ympäristöluvan vastaisen tilanteen ja ympäristöön aiheutuvan kuormituksen vuoksi ELY-keskus on katsonut hallintopakon käyttämistä perusteltuna laitoksen ohjaamiseksi lailliseen ja ympäristöllisesti kestävään tilaan. Hallintopakkopäätöksessä asetetun velvoitteen täyttymiseksi voidaan hyväksyä myös investointipäätös ja sitova sopimus jätevesien johtamisesta Kajaanin kaupungin puhdistamolle, vaikka viemäriyhteyttä ei oltaisi kokonaisuudessaan teknisesti toteutettu 30.6.2024 mennessä edellyttäen, että rakentaminen saadaan päätökseen 30.7.2025 mennessä.