Toimitusjohtaja Virpi Holmqvist: Epäonnistumiset kohtaamisissa alleviivaavat muutoksen tarvetta

Toiminnassamme espoolaisessa ikäihmisten hoivakodissa on noussut esiin epäkohtia. Asukkaamme läheisen huolia lähimmäisensä hoidosta ei ollut hoivakodissa otettu vakavasti. Olemme keskustelleet läheisen kanssa ja pyytäneet tapahtumia anteeksi. Tapahtumista uutisoidaan tänään Ylen MOT-ohjelmassa.

Läheisten esiin tuomat epäkohdat liittyvät asukkaan hoitoon ja siihen, miten palautetta antanut läheinen on meillä kohdattu. On selvää, että reilut kolme vuotta käynnissä ollut muutosmatkamme ei näiden tapahtumien valossa ole edennyt halutulla tavalla. Muutosmatkamme tärkeimmät asiat ovat 100 % vastuu, palautteen arvostaminen, hyvä kohtaaminen ja tunteen vakavasti ottaminen. Näiden omaksumisessa ja toimintatapojen muuttamisessa näiden mukaisiksi tuemme attendolaisia edelleen.

On hyvin ikävää todeta, että joitakin samanlaisia epäonnistumisia kohtaamisissa läheisten kanssa – ja toimintatavoissamme – on sattunut muuallakin Suomessa.

Otamme läheisten palautteen vakavasti. Aivan vastikään iloitsimme tyytyväisyyskyselyjemme parantuneista tuloksista – ja iloitsemme edelleen. Nuo samat tulokset kertovat meille, että Attendo-kotien välillä on paljon vaihtelua. Ylivoimaisesti suurin osa Attendon toiminnasta on kunnossa. Siitä kertovat upeat palautteemme asukkailta, henkilöstöltä ja läheisiltä. Nämä onnistumiset eivät ole kadonneet minnekään.

Asioiden pitää kuitenkin olla kunnossa kaikissa Attendon toiminnoissa ja työyhteisöissä. Jollei henkilö toimi meidän arvojemme ja toimintamalliemme mukaisesti, ei hän voi olla meillä töissä.

Epäkohtiin puuttuminen on jokaisen vastuulla. Pelko ei saa estää epäkohtien esiin nostamista. Tärkeintä on käsitellä asiat rohkeasti oman työporukan kesken. Epäkohdat kerrotaan 100 % vastuun mukaan työkaverille, esihenkilölle tai tarvittaessa tämän esihenkilöille. Attendolaiset voivat käyttää palautteen antamiseen myös sisäistä palautekanavaa. Lisäksi Attendon Whistleblow-kanavaa voi käyttää tähän tarkoitukseen.

On vaikea nähdä hyvää esiin tulleissa epäkohdissa. Totta kuitenkin on, että epäonnistumiset pakottavat meidät pysähtymään ja kysymään itseltämme: teemmekö kuten olemme luvanneet ja mihin olemme sitoutuneet eettisissä ohjeissamme ja lupauksissamme asukkaille, heidän läheisilleen ja toisillemme kollegoina. Palaaminen muutosmatkamme tärkeimpien teemojen äärelle on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Olemme ihmisiä, ja ihmiset tekevät joskus virheitä. Virheistä tulee kantaa vastuu, oppia ja tehdä jatkossa toisin. Olen viestittänyt attendolaisille vahvasti, että apua saa aina. Tuemme myös monin tavoin attendolaisia tilanteessa, jossa heihin kohdistuu kielteistä huomiota ja painetta – meillä tehdään valtavan hyvää työtä suurimmassa osassa Attendo-koteja!

Puuttuminen on välittämistä, ja välttämätöntä.

Virpi Holmqvist

toimitusjohtaja

