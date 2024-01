Kangasalan urkutehtaan 180-vuotisjuhlavuosi tavoitti valtakunnallisesti yli 6000 kävijää

Anders Thulén perustaman Kangasalan urkutehtaan 180-vuotisjuhlavuotta juhlittiin monipuolisella ohjelmistolla niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Kangasalan urkutehtaan valmistamilla uruilla soitettiin yli 60 urkukonserttia, joita järjestettiin ympäri Suomen Tammisaaresta Utsjoelle. Kokonaisuudessaan urkutehtaaseen liittyvää ohjelmaa järjestettiin 72 kappaletta, ja ne tavoittivat yhteensä yli 6000 kävijää. Osa konserteista järjestettiin Suomen Kulttuurirahaston tuella.

Urkujuhlavuosi Kangasalla: musiikkia, taidetta ja valoa

Urkutehtaan kotikaupungissa Kangasalla juhlavuosi näkyi muun muassa nimikkoleivoskilpailuna ja Vehkajärven, Sahalahden ja Kuhmalahden urkukonsertteina. Kangasala-talon toisessa kerroksessa nähtiin urkutehtaan historiaa käsittelevä näyttely, kun taas Kimmo Pyykkö -taidemuseon Erika Adamsson: DECADES – vuosikymmeniä -näyttelyssä oli esillä taiteilijan urkutehdasaiheisia maalauksia. Kangasalan kaupunki kartutti taidekokoelmaansa hankkimalla näyttelystä kolme teosta osana Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelmaa. Urkuvuosi huipentui 13.10. Kangasalan kirkossa järjestettyyn YLE:n radioimaan pääkonserttiin, jolloin juhlittiin urkutehtaan perustamispäivää. Lokakuussa urkutehdasrakennus valaistiin juhlavärein.

”Kangasalan urkutehtaalla on ollut merkittävä rooli paitsi Kangasalla myös valtakunnallisesti, urkutehtaan valmistamia urkuja on Suomen kirkoissa vieläkin yli 300. Se edustaa myös hienosti suomalaista teollista kulttuuriperintöä, jossa riittää tutkittavaa ja josta Kangasalla kannattaa olla ylpeä. Urkutehtaan juhlavuoden ohjelmisto on ollut avaus siihen, minkälaisia tarinoita urkutehtaan historiaan kytkeytyy,” sanoo Kangasalan kaupungin taidekoordinaattori Eljas Suvanto.

Menneisyyden vaalimista ja tulevaisuuden suunnitelmia

Työ Kangasalan urkutehtaan kulttuuriperinnön parissa jatkuu. Kangasalan kaupunki on saanut kuntalaisaloitteen urkutehtaan perinnettä kunnioittavasta julkisesta taideteoksesta, jonka mahdollisuuksia Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelman työryhmä tutkii. Osana Seutumuseohanketta luetteloidaan urkutehtaalta jäänyttä esineistöä, ja lokakuussa on jälleen tulossa konsertti urkutehtaan kunniaksi.