Veripalvelussa tehdään vaikeiden palovammojen hoitoon innovatiivista soluvalmistetta

Veripalvelun solutuotantokeskuksessa on tauon jälkeen käynnistetty niin kutsutun autologisen keratinosyyttivalmisteen tuotanto. Kyseessä on palovammojen ja kroonisten haavojen hoitoon tarkoitettu, vaurioituneelle iholle suihkutettava erikoisvalmiste. Valmiste on yhdistelmä potilaan omia, eristettyjä ihosoluja ja kudosliimaa.