Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen haluaa vapet ja muut tupakan vastikkeet pois kouluista

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen haluaa kieltää alle 18-vuotiailta nikotiinipussien, nikotiinittomien sähkötupakoiden eli vapejen, energianuuskan ja muiden tupakan vastikkeiden hallussapidon. Nykyisin alle 18-vuotiaat eivät saa pitää hallussaan tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, mutta kielto ei koske nuorten keskuudessa leviäviä uusia tuotteita.

”Vapettaminen eli sähkötupakan käyttö leviää ikävänä ilmiönä peruskouluissa, ja opettajat kertovat huolestuneina, että oppilaat saattavat käyttää vapea jopa koulupäivien aikana. Kouluilla ei tällä hetkellä ole lainsäädännön tarjoamia työkaluja ilmiön tehokkaaseen kitkemiseen. Lakimuutos korjaisi tilanteen”, Grahn-Laasonen sanoo.

Hallitus valmistelee parhaillaan lakimuutosta, joka toisi nikotiinipussit tupakkalain piiriin. Tämän yhteydessä nikotiinipussit ja muut savuttomat nikotiinituotteet ollaan kieltämässä alle 18-vuotiailta. Grahn-Laasonen haluaa laajentaa kiellon koskemaan muitakin tupakan vastikkeita.

”Jos tupakan vastikkeita ei kielletä, nikotiinipussien ja sähkötupakan hallussapitoon on vaikea puuttua kouluissa ja oppilaitoksissa. Oppilas voi sanoa, että kyse on nikotiinittomasta sähkötupakasta eli vapesta tai energianuuskasta. Niitä ei nykylainsäädännön mukaan voi ottaa haltuun, ellei oppilas häiritse niillä opetusta tai oppimista. Koulut tarvitsevat selkeän lain suojan takavarikoida lapsille ja nuorille haitalliset tuotteet”, Grahn-Laasonen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sähkösavukkeiden nesteistä ja niistä muodostuvasta aerosolista on löydetty esimerkiksi samoja syöpää aiheuttavia yhdisteitä kuin tupakastakin sekä useita haitallisia aineita, kuten metalleja. Asiantuntijoiden mukaan sähkösavukkeet voivat vahingoittaa keuhkoja ja aiheuttaa riippuvuutta. Niiden käyttö on erityisen haitallista lapsille ja nuorille, joiden keuhkojen ja aivojen kehitys on vielä kesken.

Vapet ovat levinneet jopa alakoululaisten keskuudessa.

”Aikuisilta voidaan odottaa omaa harkintaa, mutta lasten ja nuorten kohdalla kouluilla ja kodeilla on oltava keinot suojata, puuttua ja kasvattaa”, Grahn-Laasonen sanoo.



