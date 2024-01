Kutsu medialle: Akavan tiedotustilaisuus maanantaina 22.1. kello 10

Akava on esittänyt maan hallitukselle ratkaisuehdotuksia useissa hallituksen suunnittelemissa työelämäuudistuksissa. Akava on pettynyt siihen, ettei ole saanut ehdotuksilleen vastakaikua. Hallitusohjelmassa on Akavan mielestä monia hyviä tavoitteita, mutta työelämäasioissa suunta on väärä. Akava korostaa, että maan hallituksella on käsissään ratkaisun avaimet työmarkkinoiden kriisiin.

Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1.2024 vastatoimista, joista kerromme tiedotustilaisuudessamme. Tilaisuus järjestetään maanantaina 22.1. alkaen kello 10 Akavatalon neuvotteluhuone Opessa. Sisäänkäynti on osoitteessa Kellosilta 7.

Tilaisuudessa ovat mukana Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren, Akavan varapuheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula, Akavan varapuheenjohtaja Mikko Salo, Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen sekä Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry:n puheenjohtaja Jonne Rinne.

