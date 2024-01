Presidenttiehdokas Urpilainen: Itä-Suomen elinvoima on turvallisuuskysymys

– Keskusteluissa Itä-Suomen asukkaiden kanssa esiin nousee lähes poikkeuksetta syvä huoli, jota he tuntevat kotiseutunsa elinvoimasta ja tulevaisuudesta. Kyse on merkittävästä työpaikkojen ja investointien menetyksestä. Tähän huoleen on suhtauduttava vakavasti, Urpilainen sanoo.

Urpilaisen mukaan Itä-Suomen asian tulee olla koko Suomen asia.

– Viime aikoina on puhuttu paljon itärajan turvallisuudesta ja puolustamisesta. Tämän tärkeän keskustelun ohella olisi syytä muistaa, että alueen elinvoima on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. Meillä ei ole varaa päästää Itä-Suomea tyhjenemään. Alueen väestökehityksestä ja kasvumahdollisuuksista huolehtiminen on myös turvallisuuspoliittinen kysymys, Urpilainen muistuttaa.

Urpilaisen mielestä Itä-Suomella on valtavasti potentiaalia esimerkiksi teollisuuden ja uusiutuvan energian ratkaisujen suhteen. Itä-Suomessa tuulivoimaa on voitu rakentaa vain rajoitetusti, ja tämä jarruttaa myös osaltaan vihreän siirtymän investointeja. Lisäksi Saimaan kanavan sulkeminen on vaikeuttanut merkittävästi alueen logistiikkaa. Onkin iso riski, että Suomi jakautuu kahtia aluetalouden ja aluekehityksen osalta.

– Alueen tukemiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen Itä-Suomi -ohjelma, jossa kiinnitettäisiin huomiota investointeihin, liikenneyhteyksiin, koulutuspaikkoihin ja osaavan työvoiman saantiin, Urpilainen toteaa. Viime vaalikaudella valtiosihteerien työryhmässä laaditut suosituksen Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseksi tarjoavat työlle hyvän pohjan. Myös itäisen Suomen keskuskaupungit ovat esittäneet erillistä ohjelmaa alueen elinvoiman vahvistamiseksi.

– Eheällä ja yhteisellä näkemyksellä aluepolitiikasta voidaan yhteiskunnassamme pitää jokainen mukana ja luoda toivoa tulevaisuuteen. Valtiovallan tulee osaltaan huolehtia siitä, että tulevaisuuden uskoa ja kasvumahdollisuuksia löytyy jokaisesta Suomen maakunnasta.

Vaikka aluepolitiikka ei kuulu presidentin toimivaltaan, voi presidentti edistää Urpilaisen mielestä koko maan ja kaikkien maakuntien elinvoimaa omissa ulostuloissaan.

– Presidentin tehtävä on edistää koko Suomen etua. Mielestäni tähän sopii hyvin myös muistuttaminen siitä, että itärajan turvallisuutta ei voi rakentaa vain aitojen varaan, vaan elinvoimainen ja hyvillä kulkuyhteyksillä varustettu Itä-Suomi on koko Suomen etu. Myös vienninedistämismatkat ja valtiovierailut ovat presidentin työkalupakissa olevia keinoja Itä-Suomen elinvoiman edistämiseen. Valtionpäämiesten tuominen Helsingin sijasta esimerkiksi Kolille tai Savonlinnaan olisi keino lisätä Itä-Suomen tunnettuutta maailmalla, Urpilainen pohtii.