Yliopiston uusi professori Markus Salo etsii keinoja teknologian aiheuttaman stressin vähentämiseen

Työssään Markus Salo tutkii ryhmänsä kanssa uusien teknologioiden käyttöä ja sitä, millaisia hyviä ja huonoja vaikutuksia niillä on ihmisten arkeen ja toimintaan niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

– Tietotyöläiset kohtaavat jatkuvasti enemmän tietotulvaa ja teknologian aiheuttamia keskeytyksiä. Monet sosiaalisen median käyttäjät taas kokevat haasteita keskittymisen kanssa ja paineita omasta julkikuvastaan. Siksi tutkimme, millaisilla keinoilla ihmiset voivat vähentää teknologian aiheuttamia haittoja, kuormitusta ja stressiä, Salo kertoo.

Salon tutkimuksen tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten teknologioiden suunnittelussa ja hyödyntämisessä voitaisiin paremmin huomioida myös niitä käyttävien ihmisten hyvinvointi.

– Tarkoituksena on, että tietotyöläiset voisivat tehdä työnsä laadukkaasti ja tehokkaasti, mutta samalla hyvinvointia ylläpitäen, Salo kuvailee.

Tulevaisuudessa Salon ja kollegoiden tarkoituksena on paneutua muun muassa robottien ja ihmisten väliseen yhteistyöhön sekä ohjelmistokehittäjien flow-kokemuksiin.

Yksi teknostressitutkimuksen kärkinimistä maailmassa

Informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen kertoo olevansa hyvin tyytyväinen saadessaan Salon uuteen ja vastuullisempaan akateemiseen rooliin tiedekunnassa.

– Markus Salo on kehittynyt nopeasti teknologian aiheuttaman stressin tutkimuksen kärkinimeksi ja yhdeksi nuorista tietojärjestelmätieteen kärkinimistä maailmassa, Tyrväinen summaa.

Markus Salo toimii tietojärjestelmätieteen professorina ja akatemiatutkijana Jyväskylän yliopistossa, jossa hän johtaa Suomen Akatemian, Emil Aaltosen Säätiön ja Liikesivistysrahaston rahoittamia tutkimusprojekteja.

Salon tutkimusta on julkaistu monissa alan huippujulkaisuissa. Hänet on myös palkittu muun muassa Tietojenkäsittelytieteiden seuran Vuoden tietojärjestelmätieteilijä -palkinnolla sekä Association for Information Systemsin Early Career Award -palkinnolla.