Mitä sinä haluaisit Vaasaan 15 000 eurolla?

Etsimme vaasalaisia ideoita, joiden toteuttamiseen olemme varanneet 15 000 euroa osallistuvan budjetoinnin kautta. Osallistuva budjetointi on tapa, jolla kuntalaiset pääsevät päättämään suoraan jonkin summan käytöstä. Ensin ehdotetaan ideoita ja sitten äänestetään voittaja.

- Osallistuva budjetointi on hyvä tapa saada konkreettisesti kuntalaisten ääni kuuluviin. Se on myös osa osallistumisohjelmaamme. Esimerkiksi Porvoo, Hämeenlinna, Oulu, Lahti ja Helsinki käyttävät osallistuvaa budjetointia. Toimintatapa on joustava, joten jokaisella kunnalla on omanlainen käytäntö sekä tyyli toteutukseen, sanoo koordinaattori Olivia Åkers.

Ehdota ideaasi viimeistään 28. helmikuuta!

- Etsimme osallistuvan budjetoinnin kohdetta nyt viidettä kertaa. Aiemmin olemme saaneet kirsikkapuiston, niityn, leluja päiväkoteihin ja avantouintipaikan, Åkers sanoo.

Voit ehdottaa ideaasi verkossa osoitteessa www.vaasa.fi/osallistuva-budjetointi tai jättää sen paperilomakkeella yhteispalvelupiste Kansalaisinfossa (Teräksenkuja 1) ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähänkyröntie 11).

Ideoiden jättö loppuu keskiviikkona 28. helmikuuta ja ehdotusten joukosta valitaan budjetilla toteutettavissa olevat ideat finaaliin.

Äänestys voittajasta alkaa verkkosivuilla ja yhteispalvelupisteissä 25. maaliskuuta ja äänestää voi aina 14. huhtikuuta asti.

Voittaja julkistetaan 6. toukokuuta. Voittavan idean toteutusta seurataan kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

- Omaa ideaa kannattaa ehdottaa, sillä jokainen idea käydään läpi ja viedään aiheeseen sopivalle toimialalle. Näin kaikki ideat tulevat kuulluksi, ja saamme kerättyä tärkeää tietoa, miten juuri vaasalaiset haluaisivat kehittää kaupunkiaan. Ideaa jättäessään kannattaa ottaa huomioon, että idean voi toteuttaa 15 000 eurolla, sen toteutukseen voidaan ottaa vaasalaiset mukaan ja että siitä olisi iloa mahdollisimman monelle vaasalaiselle, Åkers kertoo.