Vaasan kaupunki pyrkii vähentämään ilkivaltaa uudella kokeilulla

Mainospylonit ovat noin kaksimetrisiä tolppia ja ne tunnistaa niissä olevasta Vaasa-logosta. Näihin tolppiin mainoksia ja tarroja saa liimata luvan kanssa.

Pyloneita on asennettu aluksi viisi. Näistä kolme on sijoitettu Maasillan pohjoispuolelle, lähelle vanhaa linja-autoasemaa. Lisäksi kaksi mainospylonia on asennettu keskustaan: ensimmäinen Citymarketin ja toinen ravintola Brasserie & Bar Fondiksen lähelle.

Ensimmäisen viiden pylonin toimivuutta seurataan tulevaisuutta varten.

– Kyseessä on kokeilu. Jos tällä saadaan luvattomien mainosten liimaaminen vähenemään, pyloneita on mahdollista tehdä lisää, kertoo palveluvastaava Jarmo Latvala.

Mainostolpat ovat osa laajempaa hanketta, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia menetelmiä ilkivallan ehkäisemiseen.

– Hanke on kuntatekniikan ja nuortenpalveluiden yhdessä toteuttama ja tässä pyritään työllistämään erityisesti nuoria, toteaa hankekoordinaattori Joni Paaso.

Hankkeesta tiedotetaan myöhemmin lisää.