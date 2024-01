Tutkimus: Jääluokka ei lisää kaikkien laivojen polttoaineenkulutusta

Jääluokka vaaditaan laivalta, joka kulkee jääolosuhteissa. Jääluokka edellyttää tyypillisesti vahvempaa runkoa ja monesti suurempaa konetehoa. Tutkimuksessa vertailtiin tilastotieteellisin menetelmin vuosina 2018–2022 Euroopan unionin liikenteessä olleita jääluokitettuja ja -luokittamattomia aluksia.

Jääluokitettujen kappaletavaraa tai kuivarahtia kuljettavien pienten rahtilaivojen vuoden keskikulutus oli tutkimuksen perusteella 6–7 % suurempi kuin vastaavien jääluokittamattomien laivojen. Toisaalta jääluokitettujen matkustajia ja kumipyörillä kulkevaa lastia kuljettavien ropax-alusten vuoden keskikulutus oli 14–16 % pienempi kuin vastaavien jääluokittamattomien laivojen. Polttoaineiden vuoden keskikulutusta vertaillessa otettiin huomioon laivojen koko, ikä sekä keskinopeus.

Lähes puolet jäälaivoista ei kulje jäissä

Tutkimuksessa havaittiin, että jääluokitettujen laivojen rungoilla on keskimäärin 11 % enemmän massaa, laivoilla on 13 % enemmän pääkonetehoa ja niiden lastinkantokyky on 13 % pienempi kuin laivojen, joilla ei ole jääluokkaa. Nämä ovat kuitenkin keskiarvoja, ja laivatyyppien kesken havaittiin suuria eroja sekä päinvastaisia tuloksia.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että lähes puolet (47 %) jääluokitetuista laivoista ei kulkenut jäissä tutkimusaikana.

Meriliikenne liitettiin vuoden 2024 alusta osaksi Euroopan unionin päästökauppaa. Jääluokitettuja laivoja koskee vuoteen 2030 asti poikkeus, joka antaa laivoille, joilla on IA Super -, IA- tai näitä vastaava jääluokka, mahdollisuuden hankkia 5 % vähemmän tarvittavia päästöoikeuksia. Poikkeusta on perusteltu kyseisten laivojen suuremmalla polttoaineenkulutuksella myös avovedessä. Tutkimuksen perusteella tämä ei välttämättä pidä paikkaansa kaikilla alustyypeillä.