Jyrki Erran kiehtova trilleri Orjantappurakruunajaiset vie taidemaailman valtataistelujen pimeimpään ytimeen

Suomalainen taidemaalari Axel Wallas saa vihjeen kadonneesta Caravaggion maalauksesta. Voisiko mestarin 1500-luvulta saakka pimennossa ollut teos löytyä Roomasta aikalaisen päiväkirjamerkintöjen avulla? Pian etsiminen muuttuu vaaralliseksi, sillä arvomaalauksesta ovat kiinnostuneet myös Italian vaarallisimmat mahtisuvut.

Orjantappurakruunajaiset on vetävä jännäri valtataisteluiden ja taidemaailman pimeässä ytimessä. Lopulta tärkein kysymys kiertyy Kristus-aiheiseen maalaukseen itseensä: mikä on lunastuksen hinta? Kuinka paljosta täytyy luopua, että taideteos saadaan pelastettua päivänvaloon?

Jyrki Erra (s. 1950 Helsingissä) on arkkitehti, joka on toiminut työuransa julkisten rakennusten suunnittelutehtävissä. Hänellä on myös oma arkkitehtitoimisto yhdessä puolisonsa kanssa. Erralla on kaksi aikuista lasta, ja hän asuu Helsingissä.

