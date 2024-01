Uusi digitaalinen palvelukokonaisuus vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin

Palvelukokonaisuuden on kehittänyt kotimainen stemGO Oy yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

”Tavoitteemme on ollut luoda avoin, mutta tietoturvallinen alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille sekä hoitoa tarvitseville asiakkaille, ja olemme siinä myös onnistuneet. Palvelumme tulee madaltamaan sote-toimijoiden kynnystä harjoittaa ammattiaan vapaasti – joko täysipäiväisesti tai oman työnsä ohella, ja siten mahdollisuuden osallistua myös julkisen puolen potilasjonotalkoisiin”, liiketoimintajohtaja ja perustaja Teemu Salminen stemGO Oy:stä kertoo.

Helppokäyttöinen mobiilialusta mahdollistaa paikkariippumattoman työn

Palveluntuottajat voivat ladata stemGO Medicalin mobiililaitteen sovelluskaupasta ja rekisteröityä käyttäjäksi muutamalla klikkauksella. Mobiilikäyttöinen alusta mahdollistaa paikkariippumattoman ja kustannustehokkaan työn niin etä- kuin lähitapaamisissa.

"Potilastiedot voi stemGO:n alustalla kirjata sähköisesti missä ja milloin vain, mikä tarjoaa vapauden tehdä potilastyötä kätevästi kotivastaanotolla, etänä vaikka kesämökiltä tai kotikäynteinä. Uskon tämän parantavan palveluiden tarjontaa erityisesti haja-asutusalueilla", Salminen kertoo.

”Palveluntuottajien kannalta on kiinnostavaa, että alustalla voi toimia myös ilman omaa yritystä. Kumppanimme Soten Tuottajat Oy:n kanssa kehittämämme palvelu sisältää tarvittavat luvat, vastaanottotyön laskutuksen, kirjanpidon, palkanlaskun, vakuutukset ja lakisääteiset terveydenhuollon järjestelmät. Terveydenhuollon ja jatkossa myös sosiaalihuollon ammattilaiset voivat siis halutessaan työskennellä myös ilman yrittäjyyden mukanaan tuomia velvoitteita”, Salminen jatkaa.

Parempaa hoitoa

Uudella palvelukokonaisuudellaan stemGO Oy haastaa nykyisen mallin, jossa hyvinvointialueilla ja sote-sektorin muilla toimijoilla on käytössään omat, suljetut järjestelmänsä.

”Yksityisellä sektorilla suljetut potilastietojärjestelmät ovat jokseenkin perusteltuja, mutta julkisella puolella järjestelmätoimittajaan sidottu potilasdata heikentää kansalaisille suunnattujen palvelujen saatavuutta ja tiedonkulkua. Hoitokirjaukset eivät liiku hyvinvointialueiden välillä, puhumattakaan sosiaali- ja terveydenhuollon välisestä tietokuilusta. Alustamme toimii siltana Kelan ylläpitämään Kanta-palveluun, jossa tiedot ovat kaikkien hoitoketjuun osallistuvien, myös asiakkaan tai potilaan itsensä, nähtävillä. Se parantaa ja nopeuttaa potilaan saamaa hoitoa”, Salminen sanoo.

Markkinoiden turvallisin potilastietojärjestelmä

Arkaluontoisia potilastietoja sisältäviä digipalveluita kehitettäessä tietoturva on erityisen tarkastelun alla. StemGO:n ERA-palvelun on kehittänyt Atostek Oy ja sillä on KPMG IT Sertifiointi Oy:n myöntämä A3-luokan sertifikaatti. Lisäksi Nixu Certification Oy on myöntänyt stemGO Oy:lle A1-luokan sertifikaatin. KPMG IT Sertifiointi Oy ja Nixu Certification Oy ovat Liikenne- ja viestintäministeriö Traficomin hyväksymiä virallisia tietoturvallisuuden arviointilaitoksia.

”Potilastietoja ei tallenneta edes väliaikaisesti, vaan ne siirtyvät salatun integraatioyhteyden välityksellä Kanta-palveluun lähes reaaliajassa. Uskallan väittää, että meillä on tarjota markkinoiden tietoturvallisin sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen alusta”, Salminen sanoo.

Lisätietoa stemGO Medical -potilastietojärjestelmästä ja vastaanotto.fi-portaalista

Potilastietojärjestelmä stemGO Medical tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ajasta ja paikasta riippumattoman mahdollisuuden harjoittaa ammattiaan. Avoin digitaalinen toimintaympäristö luo hyvinvointialueille kanavan purkaa pitkiksi kasvaneet hoitojonot kustannustehokkaasti ja potilaan valinnanvapautta kunnioittaen. Lähes reaaliaikainen Kanta-liitos poistaa tiedonkulun haasteet hyvinvointialueiden ja sote-sektorin eri toimijoiden väliltä.

Vastaanotto.fi-asiakasportaalista potilas pääsee valitsemaan haluamansa palveluntuottajan sekä saa tarvittaessa lähetteen esimerkiksi laboratorio- tai kuvantamispalveluihin, sähköisen lääkemääräyksen, ohjauksen verkkoapteekkiin ja jopa lääkkeiden kotiinkuljetuksen.

Tervetuloa tutustumaan uuteen palvelukokonaisuuteemme Lääkäripäiville 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskukseen. Löydät stemGO:n näyttelyalueen osastolta 2g49.