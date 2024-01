Keskustan Saarikko, Kurvinen ja Kaikkonen: ”Puolueiden sovittava päivämäärä, johon velkaantuminen loppuu”

Markus Lohi: Stubbin suunnanmuutos on tervetullut täyskäännös 13.1.2024 12:14:48 EET | Tiedote

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi pitää hyvänä sitä, että Alexander Stubb on muuttanut linjaansa työmarkkina- ja talouspolitiikan kommentointiin. IS kertoi perjantai-iltana Stubbin ottaneen kantaa työmarkkinakysymyksiin ja kommentoivan ensimmäistä kertaa työmarkkinapolitiikkaa, yllättäen irtisanoutuen osasta Orpon hallituksen työmarkkinalinjauksia. Kyseessä on harvinainen täyskäännös muutamassa viikossa. Aiemmin Stubb kritisoi EK:n Häkämiehen ja Keskuskauppakamarin Romakkaniemen säestämänä Rehniä, joka kertoi rehdisti mielipiteensä talous- ja työmarkkina-asioihin. Nyt Stubb ottaakin itse jyrkästi kantaa. Stubb näyttää horjuvan oikeaan suuntaan, Lohi sanoo. Samalla on erikoista, että Rehnin ulostuloja kritisoineet kokoomuslaiset EK:n ja Keskuskauppakamarin johtajat eivät nyt suostu kommentoimaan Stubbin sanomisia. Lohi näkee talouden tilanteen sekä kärjistyvän eripuran työmarkkinapolitiikassa niin vakavina asioina, että presidentin virkaan pyrkivien on hyvä ot