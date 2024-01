Kutsu ennakkoesittelyyn: Uusi Matkalla avaruudessa -näyttely avautuu Heurekassa helmikuussa

Tervetuloa Matkalla avaruudessa -näyttelyn ennakkoesittelyyn perjantaina 9.2.2024 klo 10–12 tiedekeskus Heurekaan

Klo 9.30 alkaen aamiaistarjoilu

Klo 10–10.30 tilaisuus aloitetaan alustuksella Heurekan kokoustiloissa

Klo 10.30–12.00 alustuksen jälkeen tutustutaan näyttelyyn

Klo 11.00–11.30 mahdollisuus katsoa planetaariossa uutuuselokuva Elävät maailmat.

Ilmoittautuminen ennakkoesittelyyn viimeistään ke 7.2. osoitteeseen: media@heureka.fi

Uusi Matkalla avaruudessa -näyttely avautuu Heurekassa 10.2.2024

Yleisölle lauantaina 10.2.2024 avautuvan Matkalla avaruudessa -näyttelyn avainsanoma on: Maa on paras avaruusaluksemme – pidetään siitä huolta! Avaruustoiminta on välttämätöntä Maan ja elämän suojelemiseksi.

Matkalla avaruudessa on interaktiivinen tiedekeskusnäyttely koko perheelle. Näyttely esittelee poikkileikkauksen nykyisestä avaruustoiminnasta ja suunnitelmista, jotka toteutuvat todennäköisesti seuraavien noin 30 vuoden aikana.

Näyttelyyn saapuessaan vierailija astuu tulevaisuuden avaruusasemalle Maan kiertoradalla. Aseman ikkunoista häämöttää alla kaareutuva Maa. Avaruusasemalla vierailijat osallistuvat avaruuden ammattilaisten tehtäviin, joissa suojellaan Maata ja tutkitaan maailmankaikkeutta.

Yksittäiset näyttelykohteet ovat tehtäviä, joissa aiheina ovat esimerkiksi avaruusromun siivoaminen, avaruussäätiedotus ja rakettipolttoaineen tuottaminen Kuun jäästä. Lisäksi näyttelyssä voi mm. harjoitella kuukävelyä ja kuumönkijän ohjaamista sekä pohtia avaruustoiminnan eettisiä kysymyksiä.

Näyttely on ensimmäinen Heurekan omatuotantoinen avaruusnäyttely. Se on toteutettu yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten avaruusteknologian ja -tutkimuksen asiantuntijoiden sekä alan yritysten ja järjestöjen kanssa. Näyttelyn tukijoita ovat Insinööriliitto IL ry, Oy Linde Gas Ab ja Säteilyturvakeskus (STUK).

Planetaariossa uusi Elävät maailmat -elokuva

Uuden avaruusnäyttelyn lisäksi Heurekan planetaariossa on tarjolla uusi avaruusaiheinen elokuva Elävät maailmat (Living Worlds). Elokuvassa kerrotaan, miten elämä ja Maa ovat kehittyneet yhdessä, ja miten elämä on muovannut Maan pintaa ja ilmastoa miljardien vuosien aikana. Usein pohditaan, millaista elämää meidän aurinkokunnassamme ja sen ulkopuolella voisi olla. Elävät maailmat -elokuva saa katsojaa kuitenkin pohtimaan, miten meidän oman planeettamme syvällisempi ymmärtäminen voi auttaa meitä etsimään elämää avaruuden muista kolkista, ja miten voisimme tehdä yhteistyötä tämän elävän maailmamme kanssa oman selviytymisemme varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot:

Näyttelyn projektipäällikkö Sami Pihkala, puh. 040 9015 367, sami.pihkala@heureka.fi

Matkalla avaruudessa -näyttelyn verkkosivu: Matkalla avaruudessa – Heureka

Elävät maailmat -planetaarioelokuvan verkkosivu: Elävät maailmat – Heureka