VR asentaa defibrillaattorit eli sydäniskurit kaikkiin kaukoliikenteen juniin

Uudet defibrillaattorit asennetaan InterCity-junissa palveluvaunuun ja Pendolinoissa ravintolavaunuun. Junan henkilökunta koulutetaan laitteiden käyttöön, mutta niitä voi myös käyttää kuka tahansa, sillä laite neuvoo käyttäjää ja tunnistaa käyttäjän puolesta, tarvitseeko autettava defibrillaattorin iskua.



”Olemme vastuullinen toimija ja näiden turvalaitteiden hankkiminen on meille tärkeää. Matkustajamäärämme ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti ja lisäksi defibrillaattoreiden tekniset ominaisuudet ovat kehittyneet entisestään. Nyt on hyvä hetki tuoda laitteet kaikkien saataville kaukoliikenteen juniin”, sanoo kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä.



Junissa sattuu äärimmäisen harvoin defibrillaattoreita vaativia tilanteita



Kaukoliikenteen junissa tehdään kuukausittain keskimäärin yli miljoona matkaa. Sairaskohtauksia tapahtuu junissa vuositasolla jonkin verran. Suurimmassa osassa selvitään junassa tehtävillä ensiaputoimenpiteillä, defibrillaattoria vaativia tilanteita sattuu äärimmäisen harvoin.



”Konduktöörimme ovat saaneet kattavan ensiapukoulutuksen. Sairauskohtauksen sattuessa junassa konduktööri soittaa hätänumeroon ja sopii yhteistyössä viranomaisten kanssa sijainnin, johon avun saa nopeimmin paikalle. Junahenkilökuntamme voi myös tarvittaessa kuuluttaa kyydissä matkustavia lääkäreitä tai hoitoalan ammattilaisia paikalle”, Tyynilä kertoo.



Lähi- ja kaukoliikenteen junavuoroilla apu on pääsääntöisesti saatavissa hälytyskeskuksen kautta nopeasti paikalle. Etenkin lähiliikenteessä pääkaupunkiseudulla avun saa hälytettyä paikalle muutamassa minuutissa.



VR:n junat on myös varustettu ensiapulaukulla, jossa on muun muassa sidontatarvikkeita, laastareita, puhdistuspyyhkeitä, kiristysside sekä elvytysmaski.