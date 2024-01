Tekoäly kiteytti asiakkaiden toiveet – näin syntyi Rinnekotien asiakaslupaus

Asiakaslupauksen lähtökohtana oli ja on, että se ottaa laajasti huomioon kaikki asiakasryhmämme, siihen on helppo samaistua ja se on lunastettavissa. Rinnekodeilla on vahva arvopohja, jonka myös toivottiin heijastuvan lupauksessa.

Liiketoimintajohtaja Leila Rutanen toteaa asiakaslupauksen vastaavan ennakkotoiveisiin ja -odotuksiin. Hänen mielestään lupaus on Rinnekotien näköinen.

”Asiakaslupaus ilmaisee selkeästi sen, mitä tarjoamme olemassa oleville ja tuleville asiakkaillemme. Uskon, että yhteinen lupaus yhdistää meitä entisestään riippumatta asiakasryhmästä, työtehtävästä tai palvelusta. Olen iloinen, että voimme nyt kertoa asiakaslupauksen kaikille”, Rutanen toteaa.

Onnistunut yhteistyö

Asiakaslupausta rakennettiin viime keväästä lähtien. Asiakkailta ja työntekijöiltä saadut ajatukset ja näkemykset hyvästä elämästä ja palvelusta sekä Sailerin tuoma tekoälyosaaminen muodostivat onnistuneet yhtälön projektissa, joka oli kaikin puolin opettavainen.

”Rinnekodit lähti rohkeasti kokeilemaan uutta tapaa tehdä asiakaslupausta. On selvää, että tekoäly tulee olemaan yhä isompi osa tutkimustyötä jatkossakin. Tärkeäksi seikaksi muodostuu se, kuka osaa luovasti hyödyntää tekoälyä haasteiden ratkomisessa. Tässä kehityksessä tarvitaan juuri tämänkaltaisia projekteja, mikä meillä Rinnekotien kanssa oli”, toteaa Sailerin toimitusjohtaja Hannu Uotila.

Tekoälyä hyödynnettiin projektin useassa eri vaiheessa. Projektin aikana sovellukset kehittyivät ja lopulta tekoälyä pystyttiin hyödyntämään jopa enemmän, kuin alun perin kuviteltiin. Materiaali tekoälylle saatiin muun muassa asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluista sekä asiakaslupauksia käsittelevistä työpajoista.

”Kun dataa oli paljon ja asiakasryhmiä monia, tekoäly auttoi löytämään punaisen langan ja oivaltamaan, mikä yhdistää Rinnekotien eri asiakasryhmiä”, kuvailee projektissa palvelumuotoilijana toiminut Sailerin Alexandra Spens-Reenpää.

”Ajattelin, että meillä olisi ollut enemmän haasteita löytää sellainen asiakaslupaus, joka sopii kaikille asiakasryhmille. Toisaalta se, että oltiin nopeasti oikeilla jäljillä, kertoo siitä, että Rinnekodeilla on vahva yhteinen arvopohja”, Spens-Reenpää jatkaa.

Asiakaslupaus näkyy arjessa

Asiakaslupaus on otettu työntekijöiden keskuudessa hyvin vastaan. Ensimmäiset reaktiot olivat, että se tuntuu tutulta ja siihen voi sitoutua. Asiakaslupaus sanoittaa sen, mitä teemme – olemme asiakkaan tukena arjessa.

Asiakaslupaus näkyy arjessa paitsi tekoina, myös visuaalisesti. Yksiköidemme käyttöön on valmistettu Asiakaslupaus-paketti, jossa on työkaluja lupauksen käsittelyyn niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kanssa.

”Haluamme kertoa asiakaslupauksesta ja sen toteutumisesta avoimesti. Asiakkaat ovat toimintamme keskiössä ja tämä asiakaslupaus on rakennettu heitä varten. Odotan mielenkiinnolla kuulevani lisää, millainen vastaanotto lupauksella on yksiköissämme ollut”, Leila Rutanen sanoo.