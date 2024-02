Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan Mikkelissä

Mikkelissä, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin ja ilmajohtolinjojen siirtoon metsistä teiden varsiin.

Uutta runkoyhteyttä rakennetaan tänä vuonna Mikkelissä useissa eri paikoissa. Vuoden ensimmäisiä työmaita on Otavan ja Ristiinan välisen runkoyhteyden parantaminen. Työmaa kulkee Parikkalasta Vatilaan ja Savelasta Sattilaan.

Yhteensä uutta maakaapelia asennetaan 38 kilometriä ja ilmajohtoa 7,5 kilometriä. Koska työmaat sijaitsevat melko lähellä Mikkelin keskustaa, alueella on vakituista asutusta.

- Vanha, vikaherkkä ilmajohtolinja kulki metsässä paikoissa, jonne ei ole tietä tai muuta kulkua. Nyt viat vähenevät ja niiden korjaus nopeutuu, Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jyri Löppönen kertoo.

Rakentamisen työt käynnistyivät loppuvuodesta 2023 Savelassa. Myöhemmin keväällä asukkailta toivotaan erityistä varovaisuutta liikenteessä Vatilantiellä, joka lähtee Mikkelin Silvastissa Ristiinantien varrelta eli vielä tiheään asutulta alueelta.

Rakennuttajana toimii Rejlers Finland Oy. Hankkeessa on mukana Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa valokuituverkkoa. Yhteishankkeella pystytään minimoimaan kaivuutöistä asukkaille syntyvä haitta ja jakamaan kaivuiden kustannuksia. Työmaan on määrä valmistua vuoden loppupuolella. Purku- ja viimeistelytyöt jatkuvat kevääseen 2025. Investoinnin arvo on 1,9 miljoonaa euroa.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhtiö investoi vuoden 2024 aikana sähköverkkoon yli 40 miljoonaa euroa, millä rakennetaan tänä vuonna vajaat 1000 kilometriä uutta toimitusvarmaa verkkoa. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.