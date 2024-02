Kehity taitavaksi kuuntelijaksi ja auttajaksi uutuuskirjan avulla

”Maailman hiilipäästöjä on mahdotonta pudottaa puolessa tunnissa, mutta puolessa tunnissa pystyy pudottamaan läheisensä hartiat.”

– Olli Lehtinen teoksessa Auta kaveria keskustellen – Näin kuuntelet, ymmärrät ja ratkaiset ongelmia

Läheisen auttaminen keskustellen voi tuntua toisinaan haastavalta, mutta todellisuudessa se ei ole vaikeaa. Olli Lehtisen käytännönläheinen uutuusteos auttaa ilmaisemaan ymmärrystä ja löytämään kuhunkin auttamistilanteeseen sopivat sanat. Auta kaveria keskustellen sisältää keskustelun tueksi noin 1000 vinkkiä ja yli 100 helposti samaistuttavaa esimerkkikohtaamista, jotka opastavat lukijalle, kuinka avuntarvitsijaa kuunnellaan ja miten hänen vaikeuksiinsa tulee suhtautua.

Teos tarjoaa vastauksia muun muassa siihen, minkälaiset kysymykset ja sanonnat edistävät keskustelua, ja mitä puolestaan ei kannata sanoa. Käytännön neuvojen lisäksi kirja käsittelee myös auttajan omaa jaksamista auttaen ymmärtämään, kuinka suojata voimavaroja haastavissa auttamiskeskusteluissa ja miten toimia oman epävarmuuden tunteen kanssa. Teos on tehty kaikille, jotka haluavat auttaa läheistään keskustellen.

”Kirjan tarkoitus on antaa lukijalle valmiudet toimia kaveriauttajana, joka asenteensa ja tietotaitojensa puolesta osaa keskustella läheistensä kanssa vaikeissakin tilanteissa” kertoo Lehtinen ja lisää, että kaveriauttaja voi olla kuka tahansa ymmärtävällä asenteella varustettu ihminen: perheenjäsen, ystävä, naapuri, kadunkulkija, joka haluaa auttaa läheistään keskustelemalla. Avuntarvitsijaa ei tarvitse tuntea, eikä auttaja tarvitse sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Riittää, että on halu auttaa.

Olli Lehtinen on kriisityöntekijä, kirjailija ja Vapaan taidekoulun käynyt taidemaalari, rakennusmaalarikisälli ja kauppalaivaston puolimatruusi. Vuonna 2001 sokeutunut Lehtinen opiskeli sosiaali- ja terveydenhoitoalan perustutkinnon ja pätevöityi kriisityöntekijäksi. Kirja perustuu Lehtisen kokemuksiin kriisityöntekijänä 14 vuoden ajalta. Lehtinen on käynyt yli 30 000 kriisikeskustelua.

Auta kaveria keskustellen – Näin kuuntelet, ymmärrät ja ratkaiset ongelmia ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 7.

