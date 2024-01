Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosit yleistyvät – alueelliset erot huomattavat

Koronarokotteita on annettu enemmän kuin viime talvena – syksyllä tai talvella koronan sairastanut ei tarvitse tehosteannosta 12.1.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Syksyllä 2023 alkanut koronarokotuskierros on edistynyt hyvinvointialueilla hyvin. Syystalven tehosteannoksia on annettu yhteensä jo yli 905 000 annosta, mikä on enemmän kuin vuosi sitten. Määrä voi olla todellisuudessa vielä suurempi tiedonsiirtoon liittyvien viiveiden vuoksi. Koko väestöstä noin 16 prosenttia on saanut koronatehosteannoksen. 65–79-vuotiaista tehosteannoksen on saanut yli 54 prosenttia ja 80 vuotta täyttäneistä 60 prosenttia. “Rokottaminen päästiin aloittamaan hieman myöhemmin kuin syksyllä 2022, mutta jo marraskuun puolivälin jälkeen saavutettiin viime vuotta vastaavat rokotuskattavuudet. Vuodenvaihteessa koronarokotteen kattavuus oli jo vuodentakaista korkeampi”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio. Monilla hyvinvointialueilla 80 vuotta täyttäneiden rokotuskattavuus on yli 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime kaudella. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla kattavuus on lähes 20 prosenttiyksikköä korkeampi. ”Edellisestä tehosterokotuksesta on tänä syksynä kulun