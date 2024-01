ELY-keskuksen määräys etuajo-oikeudesta maantielautoille ja yhteysaluksille tulee voimaan 1.2.2024

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelmassa linjataan parantamistoimia vuosille 2024–2030 17.1.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma asettaa painotuksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella tehtävälle liikenneturvallisuustyölle. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen maanteiden onnettomuusriski on valtakunnallisessa vertailussa korkea. Liikenneturvallisuushaasteet vaihtelevat erilaisissa liikenneympäristöissä ja eri ikäryhmissä. Usein onnettomuuksien taustalla on toiminta- ja havainnointivirheitä tai tietoista riskinottoa ja välinpitämättömyyttä. Parannustoimenpiteiden suunnittelussa on keskitytty toimenpiteisiin, jotka ovat alueellisten toimijoiden kautta edistettävissä. Aiempaa enemmän panostetaan mm. yleiseen viestintään, mielipidevaikuttamiseen, asennekasvatukseen ja koulutukseen.