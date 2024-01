Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet Lievestuoreelle

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Valokuitua on Lievestuoreen taajaman ulkopuolelle rakennettu jo sähköverkon saneerauksen yhteydessä, ja keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Lievestuoreen keskustan alueella. Kokonaisuudessaan valokuituhanke tulee kattamaan koko Lievestuoreen keskustaajaman, ja valokuituverkon on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

”Meillä on alueella jo aikaisemmin rakennettua runkoverkkoa, ja uutta valokuitua on tuotu alueelle lisää viime vuonna sähköverkon saneerauksen yhteydessä. Nyt tulevana keväänä ulotamme rakennusalueemme myös Lievestuoreen keskustaajamaan. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin valokuituhankkeemme alueen kiinteistöihin; omakotitaloasujille, taloyhtiöille ja yrityksille”, Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen kertoo.

Valokuitu takaa alueellisen elinvoiman

Kovaa vauhtia digitalisoituvassa yhteiskunnassa nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat avainasemassa alueellisen elinvoiman varmistajina. Valokuitu hyödyttää sekä asukkaita että yritystoimintaa.

”On tärkeää, että meille Laukaan kaikkiin taajamiin saadaan nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet. Myös monet julkiset palvelut toimivat verkossa”, muistuttaa kunnanjohtaja Linda Leinonen.

”Tietoliikenneyhteyksien heikkous puhuttaa usein syrjemmällä toimivia yrittäjiä. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat edellytys sille, että työnteko ja yrittäminen sujuu kaikkialla, paikasta riippumatta”, sanoo Laukaan kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sanna Jylänki.

”Ilman hyviä yhteyksiä Järvi-Suomi putoaa kehityksen kelkasta. Valokuitu on alueen yrityksille, asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille merkittävä mahdollisuus ja edellytys

alueen kehittymiselle ”, Kari Järvinen toteaa.

Ensimmäiset liittymät käytössä syksyllä

Lievestuoreen alueen valokuituhankkeen kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 750 000 euroa. ”Tämä on puhtaasti Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n oma hanke. Investoinnissa ole mukana yhteiskunnan tukea tai muuta julkisista varoista myönnettävää hankerahaa”, Kari Järvinen kertoo. Lievestuoreen keskustaajaman valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä ja jatkuvat syksyyn, kaivuukauden loppuun asti. Ensimmäiset valokuituliittymät keskustaajaman alueella tulevat suunnitelmien mukaan käyttöön syys-lokakuussa.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kaivuutyöt alkavat Pursitien ympäristöstä, ja samalle alueelle valmistuvat myös ensimmäiset käyttövalmiit valokuituliittymät.

”Rakentaminen etenee kysyntäperusteisesti – jos jollekin alueelle tai kadulle ei tule lainkaan tilauksia niin ei kaivinkoneitakaan sinne välttämättä lähetetä. Rakentamispäätös on kuitenkin tehty koko hankealueen osalta ja kaikki suunnitellulle hankealueelle tilattavat liittymät myös toimitetaan”, Järvinen lupaa.

Valokuituliittymien myynti alueelle on jo käynnistynyt. ”Oman kiinteistön valokuitusaatavuuden voi jo nyt käydä tarkistamassa meidän verkkosivuiltamme ja siellä onnistuu näppärästi myös oman liittymätilauksen tekeminen. Vain tilaamalla liittymän voi varmistaa, ettei kaivinkone mene oman kotikadun ohi”, Kari Järvinen muistuttaa.