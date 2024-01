TOIMITUKSILLE TIEDOKSI: Alexander Stubb äänestää Espoossa

HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen valtiosihteeriksi 8.12.2023 13:18:20 EET | Tiedote

Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut hallintotieteen maisteri Mika Nykäsen, 57, valtiosihteeriksi. Nykänen siirtyy valtiosihteeriksi Helsingin seudun liikenteen (HSL) toimitusjohtajan tehtävästä. Nykäsestä tulee ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen sekä työministeri Arto Satosen valtiosihteeri. Aikaisemmin Nykänen on toiminut muun muassa Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajana, johtajana Teknologiateollisuudessa, toimitusjohtajana Metallinjalostajat ry:ssä ja Suomen Varustamoyhdistyksessä sekä Suomen Varustamot ry:n johdossa. Nykänen on myös toiminut kokoomuksessa useissa eri tehtävissä.