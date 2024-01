SuPer julistaa poliittisen lakon pääkaupunkiseudun varhaiskasvatukseen 31.1.-1.2.2024

SuPer on julistanut poliittisen lakon kaikille julkisena tai yksityisenä palveluna järjestetyille Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien alueella sijaitseville varhaiskasvatuksen työpaikoille. Lakko järjestetään 31.1. -1.2.2024. Poliittisella lakolla vastustetaan hallituksen työelämäheikennyksiä.

Poliittinen lakko koskee kaikkia työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05:59 ja torstain 1.2.2024 klo 20:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Poliittinen lakko ei koske ympärivuorokautista varhaiskasvatusta, kotona tehtävää perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa/ryhmäperhepäiväkotia, yksityistä perhepäivähoitoa eikä hoitoapupalvelua.

– Hallitusohjelmassa olevat työelämää koskevat heikennykset koskisivat toteutuessaan kaikkia työntekijöitä ja tarkoittaisivat osalle todella merkittäviä heikennyksiä. Kaikki kansalaiset tulisivat kärsimään heikennyksistä, kun henkilöstön saatavuusongelmat syvenisivät, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa.

Ministeri Satosen johdolla on yritetty löytää yhteistä työmarkkinamallia, ns. Suomen mallia, vaikka vientivetoista mallia viedään hallituksen toimesta voimakkaasti eteenpäin. Paavolan mukaan neuvotteluista on puuttunut todellinen yhteinen tahtotila ja niitä on käyty ”veitsi kurkulla”.

– Lakiin säädettävä vientimalli rajoittaisi aivan liikaa työ- ja virkaehtosopimusosapuolten sopimusvapautta, lisäisi työrauhahäiriöitä ja pahentaisi työvoimapulaa monella yhteiskunnan toimivuuden ja lakisääteisten palveluiden kannalta hyvin keskeisellä toimialalla. Se vaarantaisi naisvaltaisten alojen sekä julkisen sektorin palkkakehityksen sekä palkkatasa-arvon toteutumisen. Koulutetun henkilöstön saatavuus ajautuisi entistä syvempiin ongelmiin. Hallituksen esitys väheksyy ja aliarvioi kansalaisille välttämättömien peruspalveluiden ja niitä tuottavien työntekijöiden roolia ja merkitystä yhteiskunnassa, Paavola sanoo.

STTK ja SAK järjestävät työelämäheikennyksiä vastustavan suurmielenosoituksen Helsingissä torstaina 1.2.2024. SuPer osallistuu tapahtumaan ja kehottaa kaikkia kansalaisia, jotka pitävät työntekijöiden oikeuksia tärkeinä, osallistumaan mielenosoitukseen.