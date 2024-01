Kaupunginhallitus: Länsirata-hankkeen rahoitus kuuluu ensisijaisesti valtiolle

Kuntien investointikyky on heikentynyt soteuudistuksen myötä merkittävästi. Vuoden 2023 lopussa valtiovarainministeriö ilmoitti soteuudistuksen seurauksena tehtävistä lisäleikkauksista. Näitä ei ole kyetty huomioimaan taloussuunnittelussa ja lisäleikkaukset siirtyvät suoraan lisäsopeutustavoitteeksi. Uusien rahoitusvastuiden lisäämistä voidaan pitää kuntataloudelle kohtuuttomana. Hankeyhtiön perustamisvaiheessa kuntien rahoitusosuus on ollut 49 % ja tätä osuutta tulee pienentää vastamaan suuruusluokaltaan määrää, jolla valtio on lainsäädäntöuudistuksilla heikentänyt kuntien investointikykyä. Espoon kaupunki katsoo, että ratahankkeen rahoitus kuuluu ensisijaisesti ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksessä mainittua osuutta suuremmalta osin valtion rahoitettavaksi.

Hankeyhtiön osakkaiden tarkoituksena on jatkaa keväällä 2024 tarkempia keskusteluita mainittujen hankkeiden rahoittamiseen sitoutumisesta ja kunkin osakkaan osuudesta rahoittamiseen. Samalla jatketaan hankkeeseen liittyvien riskien selvittämistä ja hallintaa sekä taloudellisesti kestävien ratkaisujen hakemista. Rakentamisvaiheesta ei ole tehty päätöstä.

Espoon neuvottelutavoitteet rahoitusta koskeviin neuvotteluihin ovat seuraavat:

kuntien rahoitusosuutta ja omistusosuutta hankkeessa tulee muuttaa siten, että se pienenee vastaavalla määrällä kuin kuntien investointikykyä on pienennetty sote-uudistuksessa ensisijaisena rahoitusmallina tulisi käyttää hankeyhtiön lainoitusta ja sille annettavaa kuntien ja valtion takausta rahoitus ja yhtiön toiminta tulee järjestää siten, että yhtiön arvoa kuntien taseissa ei jouduta tulevaisuudessa alaskirjaamaan tilanteessa, jossa pääomitus tehtäisiin yhtiöön omana pääomana lainan sijasta Suomelle myönnetyn CEF-tuen tulee tulla kaikkien omistajien hyväksi eli vähentää rahoitusosuuksia tavoitteena on, että yhtiön kaikki nykyiset osakkaat osallistuvat hankkeen rahoitukseen sekä mikäli koko ratahanke ei ole toteutunut 2040 mennessä, valtio sitoutuu palauttamaan muille osakkaille niiden hankkeeseen sijoittaman pääoman.





Länsirata Oy:n tarkoituksena on hakea Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -rahoitusta tammikuussa 2024 päättyvässä haussa Salo-Hajala sekä Espoo-Hista yhteyksien väliseen rakentamissuunnitteluun sekä rakentamiseen ja yhtiön toimialaan kuuluvien muiden ratayhteyksien rakentamissuunnitteluun.

Liikenne- ja viestintäministeriö on neuvotteluissa edellyttänyt, että CEF-hakemuksen liitteeksi tarvitaan hankeyhtiön osakkailta alustava rahoitussitoumus siitä, että osakkaat ovat mukana hankkeen kansallisen rahoituksen toteuttamisessa. Selkeyden vuoksi todetaan, että tahtotila ei velvoita osakkaita osallistumaan rahoitukseen ja rahoittaminen on ehdollinen kunkin osakkaan toimivaltaisten päätöksentekoelinten myöhemmille päätöksille.

Nuorisovaltuuston aloitteet ja kannanotot 2023

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi yhteenvedon nuorisovaltuuston aloitteista ja kannanotoista vuonna 2023. Nuorisovaltuusto hyväksyi vuonna 2023 neljä aloitetta ja viisi kannanottoa.

Myös muut asiat päätetiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat