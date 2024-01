Jytyn ja OAJ:n yhteinen kannanotto: Lakisääteinen vientimalli tekisi valtakunnansovittelijan tehtävän tarpeettomaksi

Ammattiliitto Jyty: Työmarkkinamallista on sovittava yhdessä, ei yksipuolisesti sanellen 8.1.2024 14:06:51 EET | Tiedote

Jyty on antanut lausunnon hallitusohjelman vientivetoisesta työmarkkinamallista ja sovittelujärjestelmästä työ- ja elinkeinoministeriölle. Jytyn mukaan hallitusohjelman vientimallia koskevista kirjauksista on luovuttava ja työmarkkinamallista on sovittava yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kesken.