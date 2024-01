Ilmainen AI-agenttiarmeija sukeltavaa verkkokauppaa pelastamaan: ”Tekoäly-murros on make or break” – Verkkokauppa romahti 33 %

Lehdistötiedote 24.1.2024

Suomalainen verkkokauppa putosi päättyneenä vuonna vuoden 2019 tasolle. Näin kertoo kotimaista verkkokauppaa noin 2000 verkkokaupan todellisen myynnin kautta seuraava Verkkokauppaindeksi. Indeksiä tuottavan Vilkas Group Oy:n toimitusjohtaja Markku Korkiakoski näkee tilanteen selkeästi talouden ja kuluttajien ostovoiman suuren kuvan seurauksena.

”Koko viime vuosi tultiin verkkokaupassa talouden alakulon myötä alaspäin ja viimeisellä vuosineljänneksellä euromääräinen pudotus oli peräti 33 %. Joulumyyntiä surkastutti ihmisten vähäinen halu ostaa kalliimpia lahjoja ja kaikkein suurimman kolauksen koki B2B-myynti, eli investointien kuihtuminen iski verkkokaupassakin. Tästä kertoo, että tilausmääriä katsottaessa verkkokauppa supistui vain 13 prosenttia, ja eron euromäärien pudotukseen selittää nimenomaan isomman B2B-myynnin hyytyminen”, avaa Korkiakoski verkkokauppasukelluksen syitä.

Kotimainen verkkokauppa on ahdingossa, jossa kauppiailla on nyt valintojen paikka. Korkiakoski kannustaa verkkokauppiaita tarttumaan pikimmiten täyttä vauhtia etenevään tekoälymurrokseen.

”Vanhoilla konsteilla alamäki helposti vain jatkuu, mutta tekoälyn myötä mahdollisuuksia olisi vaikka mihin. Meneillään on tekoälyn kautta valtaisa muutos, johon kauppiaiden on kerta kaikkiaan tartuttava. On aivan varmaa, että kansainväliset kilpailijat hyödyntävät tekoälyn mahdollisuudet tappiin asti ja siksi suomalaisten verkkokauppiaiden on oltava täysillä mukana. Verkkokauppa on yli 5 prosenttia Suomen BKT:stä, joten tämä on kansallisen kokoluokan kysymys”, lataa Korkiakoski.

Uusi GPT-markkinapaikka ja ilmainen agenttiarmeija

Siinä missä suomalainen verkkokauppa kärsi viime vuonna talouden kielteisistä trendeistä, maailmaa mullisti samaan aikaan OpenAI:n ja ChatGPT:n huikea nousu. Tässä on edetty vielä uudelle tasolle OpenAI:n juuri julkistaman GPT-markkinapaikan myötä. Suomalaisten verkkokauppiaiden hyödyksi tilannetta kääntää jälleen kerran Vilkas.

”Olemme olleet jo neljännesvuosisadan kotimaisen verkkokaupankäynnin edelläkävijä ja nyt myös tekoälyn hyödyntämisen. Siksi voimme ilmoittaa uuden SMART GPT -agenttiarmeijamme lanseerauksesta. Suomalaiset verkkokauppiaat saavat nyt meiltä 13 eri OpenAI-teknologiaan pohjautuvaa GPT-agenttia käyttöön. Agentit auttavat kauppiaiden keskeisissä tarpeissa kuten verkkokaupan perustamisessa, designissa, markkinoinnissa ja kilpailija-analyysissä. Näihin mahdollisuuksiin voi ja kannattaa nyt tarttua matalalla kynnyksellä, tekoäly-murros on make or break”, kuvailee Korkiakoski.

Korkiakoski alleviivaa uusia mahdollisuuksia myös yritysten omiin tarpeisiin räätälöidyillä tekoälysovelluksilla.

”Yrityskohtaisesti räätälöitävät AI-agentit tarjoavat mahdollisuuden tuottavuusloikkiin. Yritys voi esimerkiksi integroitua erilaisten sovellusten kautta monenlaisiin liiketoimintaympäristöihin kuten vaikkapa Instagramiin tai Facebookiin, tehostaen huomattavasti markkinointiaan. Nämä räätälöidyt sovellukset tai agentit voivat tehdä päätöksiä itsenäisesti ja parantaa tuottavuutta erityisen voimakkaasti. Tekoäly on kaikkien tavoitettavissa ja ne, jotka eivät niin tee, kärsivät”, ennustaa Korkiakoski.

Lisätietoja:

Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku@vilkas.fi