Japanilaisen runouden uudistajan kokoelmasta uusi painos

Opi fonia – tienviittoja puupuhaltajille: oiva opas myös itseopiskeluun 20.2.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Arto Moisalan tietokirja Opi fonia – tienviittoja puupuhaltajille on julkaistu Aviadorin kustantamana. Saksofoni on noussut liki 200-vuotisen historiansa aikana yhdeksi keskeisimmistä länsimaisen musiikin instrumenteista. Adolphe Saxin ensimmäisten Pariisissa rakentamien saksofonien jälkeen ”fonien” soitinperhe on monipuolistunut sekä soittimistoltaan että käyttöalueiltaan. Jazzmusiikki ja moni muukin rytmimusiikin tyylisuunta ei enää nykyisin pärjäisi ilman saksofonia. Saksofoni kuuluu nykyisin eri-ikäisten musiikinharrastajien ja ammattilaisten suosikkisoittimiin. Suomenkielisiä, suomalaisille soveltuvia saksofonioppaita on ollut niukalti tarjolla. Ammattisaksofonisti ja saksofoninopettaja Arto Moisala on valmistellut Opi fonia – tienviittoja puupuhaltajille -teosta pitkään. Hän on koonnut opetuskokemuksensa ja niiden yhteydessä kertyneen hiljaisen tiedon loogiseksi pedagogiseksi kokonaisuudeksi. Teos sopii sekä ohjattuun että itsenäiseen opiskeluun. Lisäksi se luo virikkeisen perust