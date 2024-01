Osaava henkilöstö on yritysten kilpailuetu

Hämäläisyritysten suhdannenäkymät ovat edelleen synkät 30.10.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on edelleen heikentynyt kesästä. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä lokakuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Yritysten suhdannenäkymät ovat vielä synkentyneet kesästä ja pohja on nyt saavutettu. Onneksi työllisyys ei kuitenkaan ole merkittävästi heikkenemässä. On myös tärkeää huomioida, että tämä kysely tehtiin ennen EKP:n kokousta, jossa päätettiin, että ohjauskorkoja ei enää nosteta. Joka tapauksessa inflaation hidastumisen ja palkankorotusten vaikutuksesta palkansaajien ostovoima kasvaa vähitellen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.