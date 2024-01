Pohjolan Liikenteen sähköbussiliikenne laajenee HSL-alueella

VR asentaa defibrillaattorit eli sydäniskurit kaikkiin kaukoliikenteen juniin 22.1.2024 12:08:39 EET | Tiedote

VR on hankkinut kaikkiin kaukoliikenteen IC- ja Pendolino-juniin defibrillaattorit, jotka mahdollistavat nopean avun sydänpysähdyksessä. Tavoitteena on saada laitteet asennettua juniin maaliskuun loppuun mennessä. Defibrillaattoreita on ollut aiemmin yöjunissa ja kiskobusseissa sekä Helsingin ja Tampereen rautatieasemilla.