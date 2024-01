Sundom skola sai lisää tilaa sisälle ja pihalle

Arman Alizadin luennolta onnellisuuden oivalluksia 25.1.2024 11:13:02 EET | Tiedote

Tiistaina 6.2. järjestetään maksuton yleisöluento, jonka aiheena on hyvien tekojen merkitys (työ)elämässä – illan puhujana on Arman Alizad. Luento on osa teemavuotta, jonka aikana Vaasassa kannustetaan sekä tekemään että ilmoittamaan pieniäkin hyviä tekoja.